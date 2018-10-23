Муж умершей после родов случчанки: Врач говорила какие-то странные вещи 23.10.2018, 22:13

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Врач, принимавшая роды, даже не зашла в палату и ни разу не удосужилась позвонить после случившегося.

Два месяца назад в столичном роддоме № 6 после родов умерла случчанка Валентина Захаревич. Её гражданский муж Лев хочет, чтобы действия врачей, приведшие к трагедии в его семье, получили объективную оценку следствия. Он рассказал «Кур`еру», как повели себя врачи после того, как история получила огласку, и как чувствует себя сын Давид.

«Узнав о смерти жены, мы были потрясены и ждали, что врачи придут и объяснят, почему это произошло, что было не так, — сказал Лев. — Но Наталья Одинцова (заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи роддома № 6 г. Минска), придя в палату, извинилась, но когда я спрашивал, почему так произошло, она говорила какие-то странные вещи.

Врач, принимавшая роды, Мария Дудко даже не зашла в палату и ни разу не удосужилась позвонить после случившегося, хотя бы принести соболезнования.

Вообще, меня поразил цинизм медработников: не прошло ещё и 40 дней с момента гибели в роддоме № 6 роженицы, а Наталья Одинцова дала хвалебное интервью «КП». Я тоже обратился в СМИ, потому что считаю морально недопустимым молчать в такой ситуации: погибла женщина. Это трагедия не только для нашей семьи, но, как я понимаю, и для врачей тоже.

Я общался и с комиссией Минздрава. Так получилось, что я приезжал в больницу к ребёнку как раз, когда они находились там.

Безусловно, мы будем разбираться дальше. Всё, что я знаю и слышал от жены, подробно рассказал следователю. Я надеюсь, что в моём деле объективно разберутся. Причины смерти жены я до сих пор не знаю, ведь в свидетельстве о смерти она не указана. Надеюсь получить медицинский документ после того, как следствие завершится. Результатов судебно-медицинской экспертизы пока нет. Буду ли я предпринимать ещё какие-то меры или обращаться в суд, зависит от результатов следствия.

Мой сын Давид сейчас со мной, он чувствует себя хорошо. Через суд я установил своё отцовство и получил свидетельство о рождении ребёнка. Сейчас мы живём вместе с мамой, которая помогает мне ухаживать за ребёнком. Приезжает и мама жены, и моя бабушка. Маме Валентины сейчас очень тяжело.

Конечно, мне пришлось изменить планы: 26 августа я должен был вернуться на работу в Москву, но пока будем в Минске".

Случчанка Валентина Захаревич умерла в роддоме № 6. Она специально приехала на роды в Минск из Москвы. Для родов она выбрала VIP-отделение 6-го роддома Минска. Врачи из-за крупного веса плода первоначально предполагали сделать кесарево сечение. Но рожала Валентина сама. Валентину госпитализировали в отделение патологии после неоднократных жалоб на боли в животе. Ребёнок появился на свет 20 августа, но его мать после родов так и не пришла в себя. Через два дня после рождения ребёнка она умерла. Сейчас Следственный комитет и комиссия Минздрава проводят проверку. Главврач 6-й клинической больницы Минска прокомментировал гибель случчанки через два месяца после родов.