Цены на нефть рухнули до минимума за полтора месяца 3 24.10.2018, 18:40

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Стоимость барреля опустилась ниже 77 долларов.

Цена на нефть марки Brent снизилась до минимума за полтора месяца. Стоимость барреля опустилась ниже 77 долларов, чего не было с 10 сентября.

Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне составила к 18:30 по минскому времени времени 76,89 доллара за баррель.

На этом фоне российский рубль незначительно подешевел к доллару и евро. По итогам торгов 23 октября, согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару упал до 65,51 руб./долл. При этом в ходе торгов рубль снижался до 65,71 руб./долл. Впрочем, как сообщают аналитики рынка, падение российской валюты может продолжиться.