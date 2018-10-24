Павел Климкин: Пребывание граждан Украины на территории Беларуси потенциально опасно 4 24.10.2018, 18:47

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

По словам главы МИД Украины, на территории Беларуси действуют российские властные структуры.

Факты задержаний украинских журналиста и блогера на территории Беларуси являются свидетельством того, что пребывание украинцев в этой стране потенциально опасно.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, передает eurointegration.com.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем. Опять речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы ", - сказал он.

По его словам, дополнительно Москва пытается "довести до раскола ЕС".

"Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - добавил глава украинской дипломатии.

В феврале этого года в Беларуси осудили украинского журналиста Павла Шаройк по обвинению в шпионаже.

В августе 2017 года украинский офицер Игорь Гриб заявил о похищении сына спецслужбами РФ в Беларуси. По его словам, ФСБ выманила его сына Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. Гриба перевезли в Россию, где он находится в тюрьме.