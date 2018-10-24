«Нейро Дюбель» соберет Prime Hall в память об Александре Куллинковиче 24.10.2018, 19:04

Александр Куллинкович

Фото: euroradio.fm

Концерт состоится завтра.

Завтра состоится большой концерт, посвященный памяти музыканта, поэта, лидера группы «Neuro Dubel» Александра Куллинковича, который умер 4 августа, передает «Белсат».

Площадку выбрали неслучайно: Куллинкович хотел отметить 30-летний юбилей группы как раз в Prime Hall, где до сих пор они никогда не выступали сольно. Сейчас «Дюбели» отыграют знаковые хиты без своего лидера.

С группой споют друзья и коллеги Александра Куллинковича: Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Дмитрий Войтюшкевич, Александр Помидоров, Александр Солодуха, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Сахончик, Ангус Торнадо, Lesli Knife, Денис Тарасенко, Группа «Велосипедистов».

Деньги от концерта пойдут на установку памятника Александру Куллинковичу, издание сборника его публицистики и фотоальбома.

Билеты можно приобрести на сайте Kvitki.by, в кассе и на сайте Prime Hall.

Концерт начнется ровно в 19, чтобы успеть исполнить всю огромную программу.