Лявон Вольский выступит с «Крамбамбулей» перед матчем Беларусь - Франция

Лявон Вольский выступит с «Крамбамбулей» перед матчем Беларусь - Франция1
- 25.10.2018, 16:45
Музыканты вживую сыграют неофициальный гимн белорусских болельщиков «Тры чарапахi».
Известный белорусский музыкант Лявон Вольский с группой "Крамбамбуля" выступит перед хоккейным матчем Беларусь — Франция 8 ноября, передает «Еврорадио».
Выступление состоится накануне и в перерыве стартового матча турнира "Кубок 4 наций velcom".
Концерт начнется за 20 минут до стартового вбрасывания поединка. Сообщается, что музыканты вживую сыграют неофициальный гимн белорусских болельщиков "Тры чарапахi".