Лявон Вольский выступит с «Крамбамбулей» перед матчем Беларусь - Франция 1 25.10.2018, 16:45

Музыканты вживую сыграют неофициальный гимн белорусских болельщиков «Тры чарапахi».

Известный белорусский музыкант Лявон Вольский с группой "Крамбамбуля" выступит перед хоккейным матчем Беларусь — Франция 8 ноября, передает «Еврорадио».

Выступление состоится накануне и в перерыве стартового матча турнира "Кубок 4 наций velcom".

Концерт начнется за 20 минут до стартового вбрасывания поединка. Сообщается, что музыканты вживую сыграют неофициальный гимн белорусских болельщиков "Тры чарапахi".