Бобруйский Кулибин рассказал, как собрал электрический велосипед
- 27.10.2018, 14:00
Обслуживание электровелосипеда обходится примерно в полтора рубля в месяц.
Георгий Дмитриевич Бельский – изобретатель на пенсии. Мужчине 84 года, он имеет несколько патентов на уникальные изобретения, а недавно собрал электровелосипед по собственным чертежам, пишет «Вечерний Бобруйск».
Свой переднеприводный агрегат Георгий Дмитриевич собрал на раме обычного велосипеда. До этого мужчина видел трехколесные электрические велосипеды и в интернете, и вживую. Ему захотелось сделать что-то самому, причем, так, чтобы можно было кататься по любым дорогам.
Мотор заказал в интернет-магазине. К нему в комплекте шли аккумулятор, контроллер, зарядное устройство, рукоятки тормоза и газа, все стоило 750 рублей. Сигнал передается от контроллера на мотор-колесо мощностью 500 ватт.
Все работает, по словам мужчины, предельно просто: от аккумулятора электроэнергия передается на переднее колесо, на котором стоит двигатель. Всем процессом управляет контроллер.
Зарядки аккумулятора хватает на 35-40 километров. Разогнаться такая техника может до 45 км/час. Пенсионер рассказал, что для него комфортная скорость – примерно 25 километров.
На специальном дисплее на руле отображается степень зарядки аккумулятора. Отдельно мужчина закрепил на руле велосипедный компьютер, который показывает пройденный путь и текущую скорость.
– В этом году наездил уже полторы тысячи километров, катался и по снегу, и по льду, уже две зимы так откатал, – поделился Георгий Дмитриевич.
На этом работа над электровелосипедом не закончилась. Для большего удобства он оснастил его конструкцией из рессор, пружин-амортизаторов и двух дополнительных 20-дюймовых колес на оси. За счет такой подвижной конструкции велосипед не заносит даже на очень плохих дорогах.
Конструкция собрана на основе чертежей, это личная разработка пенсионера, но он готов поделиться ею, если найдутся желающие.
– По моим чертежам уже один человек собрал электровелосипед. Мужчина остановил меня на улице, стал расспрашивать, что и как. В итоге мы познакомились, я помог ему в сборке, – рассказал Георгий Дмитриевич.
Бельский уверен – чем больше электрического транспорта будет в городе, тем чище будет воздух и здоровее люди. Георгий Дмитриевич возмущается:
– Посмотрите, сколько машин ездит. Средний вес авто – тонна триста. А в каждой – всего один человек. У меня была машина, но я всю жизнь на работу ездил на велосипеде.
Георгий Дмитриевич считает, что за электрическим транспортом будущее, тем более что в Беларуси скоро запустят первый блок АЭС, и с электроэнергией проблем не будет.
Для большего удобства мужчина полностью убрал с велосипеда педали, а вместо них соорудил металлические подножки, которые прикрыл специальным брызговиком.
Сидение велосипеда изобретатель также переделал. Сам собрал более комфортное – широкий деревянный каркас обшил кожей и набил наполнителем.
Чтобы удобнее было перевозить вещи, пристроил вместо стандартного багажника большую корзинку. На дне, под крышкой, Георгий Дмитриевич всегда возит необходимые инструменты.
– Вся конструкция, с учетом стоимости велосипеда, обошлась примерно в 580 долларов, а трехколесные электровелосипеды могут стоить и в два раза дороже, – подсчитал пенсионер.
По словам Георгия Дмитриевича, регистрировать в ГАИ такой велосипед не нужно, и водительское удостоверение не потребуется. Хранить его можно где угодно, он, к примеру, держит в подвале дома.
Обслуживание электровелосипеда обходится примерно в полтора рубля в месяц (в эту сумму Георгий Дмитриевич оценил электроэнергию для зарядки аккумулятора).
Немного про изобретателя
Георгий Дмитриевич Бельский работал на Бобруйском машиностроительном заводе с 1957 по 2000 годы. Был начальником отдела механизации и автоматизации. Изобретал серьезные машины и станки. Хотя первое его изобретение никак с промышленностью не было связано: мужчина сконструировал самоосвобождающийся якорь для рыбной ловли с лодки.
Аппараты Георгия Дмитриевича, по его словам, работают на заводе до сих пор – это станок для электроконтактной обработки и формовочная машина. Эти изобретения он также запатентовал.
Пенсионер рассказал – при Советском Союзе он получал три тысячи рублей в год за то, что его патенты используются.