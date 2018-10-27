Бобруйский Кулибин рассказал, как собрал электрический велосипед 27.10.2018, 14:00

Фото: bobruisk.ru

Обслуживание электровелосипеда обходится примерно в полтора рубля в месяц.

Георгий Дмитриевич Бельский – изобретатель на пенсии. Мужчине 84 года, он имеет несколько патентов на уникальные изобретения, а недавно собрал электровелосипед по собственным чертежам, пишет «Вечерний Бобруйск».

Свой переднеприводный агрегат Георгий Дмитриевич собрал на раме обычного велосипеда. До этого мужчина видел трехколесные электрические велосипеды и в интернете, и вживую. Ему захотелось сделать что-то самому, причем, так, чтобы можно было кататься по любым дорогам.

Мотор заказал в интернет-магазине. К нему в комплекте шли аккумулятор, контроллер, зарядное устройство, рукоятки тормоза и газа, все стоило 750 рублей. Сигнал передается от контроллера на мотор-колесо мощностью 500 ватт.

Колесо у электровелосипеда – мотор!

Фото: bobruisk.ru

Все работает, по словам мужчины, предельно просто: от аккумулятора электроэнергия передается на переднее колесо, на котором стоит двигатель. Всем процессом управляет контроллер.

Зарядки аккумулятора хватает на 35-40 километров. Разогнаться такая техника может до 45 км/час. Пенсионер рассказал, что для него комфортная скорость – примерно 25 километров.

Дисплей и велосипедный компьютер

Фото: bobruisk.ru

На специальном дисплее на руле отображается степень зарядки аккумулятора. Отдельно мужчина закрепил на руле велосипедный компьютер, который показывает пройденный путь и текущую скорость.

Конструкция из рессор, пружин-амортизаторов и двух колес на оси позволяет избежать заноса

Фото: bobruisk.ru

– В этом году наездил уже полторы тысячи километров, катался и по снегу, и по льду, уже две зимы так откатал, – поделился Георгий Дмитриевич.

На этом работа над электровелосипедом не закончилась. Для большего удобства он оснастил его конструкцией из рессор, пружин-амортизаторов и двух дополнительных 20-дюймовых колес на оси. За счет такой подвижной конструкции велосипед не заносит даже на очень плохих дорогах.

В этом велосипеде нет педалей

Фото: bobruisk.ru

Конструкция собрана на основе чертежей, это личная разработка пенсионера, но он готов поделиться ею, если найдутся желающие.

– По моим чертежам уже один человек собрал электровелосипед. Мужчина остановил меня на улице, стал расспрашивать, что и как. В итоге мы познакомились, я помог ему в сборке, – рассказал Георгий Дмитриевич.

Бельский уверен – чем больше электрического транспорта будет в городе, тем чище будет воздух и здоровее люди. Георгий Дмитриевич возмущается:

– Посмотрите, сколько машин ездит. Средний вес авто – тонна триста. А в каждой – всего один человек. У меня была машина, но я всю жизнь на работу ездил на велосипеде.

Георгий Дмитриевич считает, что за электрическим транспортом будущее, тем более что в Беларуси скоро запустят первый блок АЭС, и с электроэнергией проблем не будет.

Для большего удобства мужчина полностью убрал с велосипеда педали, а вместо них соорудил металлические подножки, которые прикрыл специальным брызговиком.

Сидение велосипеда изобретатель также переделал. Сам собрал более комфортное – широкий деревянный каркас обшил кожей и набил наполнителем.

Багажник тоже переделал

Фото: bobruisk.ru

Чтобы удобнее было перевозить вещи, пристроил вместо стандартного багажника большую корзинку. На дне, под крышкой, Георгий Дмитриевич всегда возит необходимые инструменты.

– Вся конструкция, с учетом стоимости велосипеда, обошлась примерно в 580 долларов, а трехколесные электровелосипеды могут стоить и в два раза дороже, – подсчитал пенсионер.

По словам Георгия Дмитриевича, регистрировать в ГАИ такой велосипед не нужно, и водительское удостоверение не потребуется. Хранить его можно где угодно, он, к примеру, держит в подвале дома.

Обслуживание электровелосипеда обходится примерно в полтора рубля в месяц (в эту сумму Георгий Дмитриевич оценил электроэнергию для зарядки аккумулятора).

Немного про изобретателя

Георгий Дмитриевич Бельский работал на Бобруйском машиностроительном заводе с 1957 по 2000 годы. Был начальником отдела механизации и автоматизации. Изобретал серьезные машины и станки. Хотя первое его изобретение никак с промышленностью не было связано: мужчина сконструировал самоосвобождающийся якорь для рыбной ловли с лодки.

Аппараты Георгия Дмитриевича, по его словам, работают на заводе до сих пор – это станок для электроконтактной обработки и формовочная машина. Эти изобретения он также запатентовал.

Пенсионер рассказал – при Советском Союзе он получал три тысячи рублей в год за то, что его патенты используются.