В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов» (Видео, онлайн) 1 29.10.2018, 22:04

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На мероприятии выступают поэты и барды.

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции — литераторов, ученых, государственных деятелей. Среди расстрелянных: Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Платон Головач, Юлий Таубин, Анатоль Вольный, Тодор Кляшторный, Юрка Лявонный, Валерий Моряков и многие другие.

Для увековечивания памяти невинно убитых поэтов и писателей общественность собралась в Куропатах.

На мероприятии выступают поэты и барды.

«Сегодняшние литературные чтения не являются ни политической акцией, ни каким-то перформансом — мы отдадим дань памяти расстрелянным писателям», — напоминают инициаторы.

Трансляцию ведет «Радыё Свабода».