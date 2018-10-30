Банк подал против Дерипаски иск на 100 миллионов фунтов 30.10.2018, 10:26

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Делом будет заниматься Высокий суд Лондона.

Банк ВТБ подал в Высокий суд Лондона иск к холдингу "Базовый элемент" российского бизнесмена Олега Дерипаски, требуя взыскать задолженность по кредитам на сумму в 103,2 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times, передает dw.com.

Банк утверждает, что "Базовый элемент", который являлся поручителем по кредитам, выданным российским строительным компаниям "Трансстрой-СПб" и "Нитар", нарушил свои обязательства: заемщики не вернули кредит и не погасили задолженность по процентам, составившую почти 446 тысяч фунтов стерлингов.

Источник в "Базовом элементе" сообщил агентству РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которую представит в суде.

С апреля текущего года Олег Дерипаска и его активы находятся в американском санкционном списке, с участниками которого компаниям из США запрещено вести бизнес. После введения санкций акции компаний, связанных с Дерипаской, резко потеряли в цене.