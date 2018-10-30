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Подводный док и «украинский след»: в Сети шутят про аварию «Кузнецова»

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  • 30.10.2018, 16:21
  • 1,538

Авианосец продолжает уничтожать российскую военную технику.

На этот раз ко дну пошел самый большой в мире плавучий док, пишет «Новое время».

В российском Мурманске в ночь на 30 октября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.


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