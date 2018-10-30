Подводный док и «украинский след»: в Сети шутят про аварию «Кузнецова»

Авианосец продолжает уничтожать российскую военную технику.

На этот раз ко дну пошел самый большой в мире плавучий док, пишет «Новое время».

В российском Мурманске в ночь на 30 октября затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов.

Этой ночью плавучий док ПД-50, где размещён авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов", частично затонул

Два башенных крана плавучего дока обрушились, причем один рухнул прямиком на палубу "Адмирала Кузнецова", повредив корпус

Отлично поремонтировали!👍https://t.co/HuTHAzpvXf pic.twitter.com/3eiMibSmIV — Злой Одессит (@zloy_odessit) 30 октября 2018 г.

теперь у России есть самый большой в мире подводный док pic.twitter.com/9JHseN54Lq — R.Andrey (@addy19761) 30 октября 2018 г.

Бог любит троицу!



«Адмирал Кузнецов» после ремонта успешно выполнил боевое задание, потопил самый большой в мире плавучий док – ПД-50, на котором в это время находилось 50 рабочих, а также уничтожил два башенных крана, один из которых упал на палубу авианосца. pic.twitter.com/IpzYxu1Oia — Виктория_Правды (@pravda_1) 30 октября 2018 г.

За 2 последних года авианосец Кузя потопил МиГ-29К, Су-33 и самый крупный в России плавучий док. Корабль-монстр. pic.twitter.com/4RvEGrPxJ0 — Гурьянов Сергей (@Segozavr) 30 октября 2018 г.

Авианосец Кузнезцов, уничтовший несколько русских истребителей и плавучий док, был изготовлен в Укране. Совпадение? Не думаю. pic.twitter.com/x10qWTscX9 — Mikhail Golub (@golub) 30 октября 2018 г.

Нельзя просто так взять и украсть у Украины.

"Адмирал Кузнецов" украден, но верно служит Украине, -3 самолета, -1 плавучий док.

Крым... — Юра Тихий (@05_027) 30 октября 2018 г.

Павучий док не затонув, а буде продовжувати ремонтні роботи! З під-низу Кузнєцова. З самісінького дна. Дуже вдобно.



Вьікуси, Илон Маск! https://t.co/YkpJ9AGaJW — Darth_TR (@Darth_TR) 30 октября 2018 г.