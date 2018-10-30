Меркель продемонстрировала, что такое демократия 1 Розалия Романец, «Немецкая волна»

30.10.2018, 20:48

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Этим искусством владеют лишь немногие.

Канцлер Ангела Меркель предстала перед телекамерами в ярком малиновом жакете, с серьезным выражением лица. И четко произнесла все то, что хотела сказать. Если задуматься о том, какой вес и значение имеет сделанное ею заявление, становится понятно, что Меркель в этот момент была в абсолютном согласии сама с собой.

Спокойно и прагматично, с позиции человека, занимающего высокий государственный пост, она проинформировала всех о самостоятельно принятом ею решении в скором времени завершить свою политическую карьеру. Глава правительства ФРГ Ангела Меркель даже в этот исторический момент оставалась на удивление спокойной и хладнокровной.

Меркель уходит

Действия Меркель не имеют аналогичного примера в истории ФРГ. Канцлер добровольно заявила о своем грядущем уходе. При этом она не перекладывала ни на кого вину, не искала козлов отпущения, как это обычно бывает. Не делала язвительных замечаний, не упрекала своих оппонентов. В ее словах не было и следа тоски и ностальгии. Вместо этого благодарность и полное осознание собственной ответственности.

Ангела Меркель продемонстрировала, что такое демократия. Этим искусством владеют лишь немногие.

"Демократия существует потому, что государственные служащие делают все для сохранения согласия в своей стране", - сказала канцлер. Она доступно и понятно объяснила, почему приняла такое решение: "Я обо всем подумала и сделала выводы. Я несу ответственность за все: за все, что получилось и что не получилось". Фраза, которая показывает политический и человеческий масштаб Ангелы Меркель. И вызывает уважение.

Эмансипация ХДС

18 лет Ангела Меркель возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС). Это было время, которое подарило счастливые и драматические моменты, принесло перемены. Сейчас партия эпохи Меркель достигла своего совершеннолетия - и в свои 18 она хочет эмансипации. Более подходящего момента для этого уже не будет, и канцлер, наконец, это осознала.

Как давно все ожидали этого решения, стало очевидно спустя короткое время. Не прошло и часа, как заявили о себе первые претенденты на роль преемника Меркель на посту главы партии. И это также указывает на то, как изменилась ХДС с того момента, как ее возглавила Ангела Меркель. Вообще-то, это хороший знак, хотя он и дает понять, насколько сильна закулисная борьба за политический курс партии. Тот, кто займет партийное кресло Меркель, будет на долгие годы решать судьбу не только христианских демократов, но и возможно всей Германии. На выборах нового руководства ХДС, которые пройдут в начале декабря, будет идти речь не просто о конкретных персоналиях. Вопрос гораздо шире: перейдет ли партия в лагерь ярко выраженных "консерваторов", отказавшись от своего привычного курса "центристов", или же будет оттачивать профиль центристской партии?

Борьба за партийный курс ХДС

Многие немецкие политики из консервативного лагеря имеют друзей среди правых популистов, находящихся у власти в некоторых европейских странах. К их числу относятся Себастьян Курц (канцлер Австрии.- Ред.) и Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. - Ред.). Что это будет означать, если сейчас в ХДС одержит победу правое партийное крыло? Возможно, европейские партнеры Германии будут иметь меньшую поддержку, чем при Меркель. Возможно, больше понимания будет выказываться по отношению к США под руководством Трампа, а также по отношению к России.

Если на смену Меркель придет кандидат, который видит ХДС как партию "центра", Европа может вздохнуть спокойно. Но с точки зрения внутренней политики, это не так просто. Чем больше места займет ХДС в политическом лагере "центристов", тем меньше его останется для ее партнера по коалиции - СДПГ. Социал-демократическая партия Германии может, разозлившись, преждевременно выйти из состава правящей коалиции. А новые досрочные парламентские выборы лишь еще больше ускорят уход Меркель. Это только навредило бы стабильности Германии.

Канцлер Меркель дала понять, она хочет достойно уйти. Она полагает, что ее спокойный уход поможет ее партии открыть новую главу. Хорошо бы, если бы ее последователи смогли выполнить это желание. Германия - страна, которая пребывает в стабильности и рассматривает это как высшее благо. "Спокойная" передача власти усилила бы доверие к демократии. Разумные люди поймут желание Меркель - и, возможно, победят.

Розалия Романец, «Немецкая волна»