Вечером Минск снова застрял в 10-балльных пробках 1 30.10.2018, 21:08

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Пробки сохранялись и спустя час после окончания рабочего дня.

Вечером 30 октября столичные автомобилисты снова застряли в десятибалльных пробках. Сохраняются они и спустя час после окончания рабочего дня, передает tut.by.

По информации «Яндекс.Пробки», в 19.20 на центральных улицах столицы заторы оценивались в 8 баллов.

На некоторых участках проспектов Независимости и Победителей, улиц Кальварийской, Городской Вал, Клары Цеткин, Энгельса, Янки Купалы и других скорость движения автомобильного потока составляет всего 3 км/ч.

Трудности для передвижения создают и около двадцати мелких аварий, которые произошли в центре города.