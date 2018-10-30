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Вечером Минск снова застрял в 10-балльных пробках

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  • 30.10.2018, 21:08
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Архивное фото bymedia

Пробки сохранялись и спустя час после окончания рабочего дня.

Вечером 30 октября столичные автомобилисты снова застряли в десятибалльных пробках. Сохраняются они и спустя час после окончания рабочего дня, передает tut.by.

По информации «Яндекс.Пробки», в 19.20 на центральных улицах столицы заторы оценивались в 8 баллов.

На некоторых участках проспектов Независимости и Победителей, улиц Кальварийской, Городской Вал, Клары Цеткин, Энгельса, Янки Купалы и других скорость движения автомобильного потока составляет всего 3 км/ч.

Трудности для передвижения создают и около двадцати мелких аварий, которые произошли в центре города.


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