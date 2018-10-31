Ученые нашли новые целебные свойства картофеля 31.10.2018, 12:57

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Эксперименты провели в Нью-Йорке.

Ученые из Томпсоновского института в Нью-Йорке, США, провели исследование, включавшее в себя серию экспериментов, которые позволили специалистам сделать удивительное заключение о свойствах картофеля. Авторы проекта, в частности, установили, что с помощью этого овоща можно вылечить гепатит, пишет grodno24.com.

Американские клиницисты разработали новый метод лечения гепатита, подразумевающий использование известной всем картошки. Эксперименты на мышах уже показали положительные результаты такой новации.

В рамках испытаний ученые вводили в ДНК картофеля ген, кодирующий белок, который активируется в печени больных вирусным гепатитом В. Этим картофелем затем кормили мышей. После того, как животные его съедали, их организм интенсивно вырабатывал антитела, вступающие в борьбу с опасным вирусом.

Вирусный гепатит В – это инфекционное заболевание печени, чья распространенность в мире чрезвычайно широка. Особая опасность данного недуга в том, что поражение печени, вызванное вирусом, может привести к тяжелым, угрожающим жизни последствиям, таким, например, как цирроз и рак.

Поиск эффективного лекарства от этого заболевания давно волнует ученых и медиков по всему миру. Таких препаратов, которые могли бы гарантировать выздоровление и полное удаление вируса из организма, на сегодняшний день пока не существует.

По мнению исследователей из Нью-Йорка, открытый ими метод «картофельной вакцины» может стать первым в своем роде терапевтическим средством, позволяющим добиться исцеления пациентов от смертельно опасного вируса.