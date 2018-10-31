Доллар подорожал на последних торгах октября 31.10.2018, 13:53

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На валютных торгах в Минске 31 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0025 рубля (0,10%) и составил 2,4065 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0018 рубля и (0,08%) и составил 2,1196 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,0095 рубля (0,29%) и составил 3,2308 белорусского рубля за 100 российских.