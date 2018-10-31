Польский костел приветствует освобождение христианки Асии Биби 31.10.2018, 20:20

Асия Биби

Дело Асии Биби вызвало большой резонанс в мире.

Пакистанский суд в среду отменил приговор в отношении христианки Асии Биби, обвиняемой в богохульстве.

- Мы очень рады по поводу освобождения Асии Биби, - сказал «Польскому Радио» ксендз Вальдемар Цисло, директор польского отдела папской Ассоциации «Помощи церкви в беде», занимающейся оказанием помощи преследуемым христианам.

Верховный суд Пакистана в среду, 31 октября, отменил приговор в отношении христианки Асии Биби, которая в 2010 году была приговорена к смерти по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда.

Ксендз Вальдемар Цисло отметил, что в Пакистане в дальнейшем действует так наз. закон о богохульстве, жертвами которого зачастую являются христиане.

«В силу действующего там жесткого закона о богохульстве нередко осуществляются разборки между мусульманами, но жертвами ложных обвинений в религиозном оскорблении становятся прежде всего христиане», - отметил Ксендз Вальдемар Цисло.

Дело Асии Биби вызвало большой резонанс в мире. О необходимости ее освобождения неоднократно заявляли римские понтифики Бенедикт XVI и Франциск. После того, как Верховный суд Пакистана признал Асию Биби невиновной и отпустил ее на свободу, в стране начались массовые акции протеста.