Линас Линкявичюс напомнил о проблеме БелАЭС с помощью конфет

Линас Линкявичюс напомнил о проблеме БелАЭС с помощью конфет1
- 4.10.2018, 13:12
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Глава МИД Литвы сфотографировался с «ядерными конфетами».
В рамках борьбы против строительства Белорусского АЭС в Островце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сфотографировался с "ядерными" конфетами. Соответствующий фотографию он опубликовал в своем твиттер-аккаунте, сообщает Еврорадио.
На обертке конфет — знак ядерной опасности и надпись "nuclear". Конфеты Sweetmania выпускают в Польше.
"Маленькие подарки укрепляют дружбу и взаимопонимание", — поиронизировал глава литовской дипломатии.
Он в очередной раз призвал прекратить "этот опасный проект", который строится в 40 км от Вильнюса, на границе с Евросоюзом.
Тем временем официальный Минск рассчитывает, что в феврале удастся поставить точку в дискуссии с Литвой по поводу строительства АЭС. Об этом заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, передает interfax.by. Как раз в феврале в Женеве состоится сессия Совещания сторон Конвенции Эспо.
Small gifts reinforce friendship and mutual understanding. #Belarus‘ #Ostrovec nuclear power plant not only 40 km from Vilnius but also just 200 km away from Daugavpils. Joint effort is a must to stop this unsafe project on the #EU doorstep. @edgarsrinkevics pic.twitter.com/olwCMQ9CM2— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 октября 2018 г.