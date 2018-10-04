Линас Линкявичюс напомнил о проблеме БелАЭС с помощью конфет 1 4.10.2018, 13:12

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Глава МИД Литвы сфотографировался с «ядерными конфетами».

В рамках борьбы против строительства Белорусского АЭС в Островце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сфотографировался с "ядерными" конфетами. Соответствующий фотографию он опубликовал в своем твиттер-аккаунте, сообщает Еврорадио.

На обертке конфет — знак ядерной опасности и надпись "nuclear". Конфеты Sweetmania выпускают в Польше.

"Маленькие подарки укрепляют дружбу и взаимопонимание", — поиронизировал глава литовской дипломатии.

Он в очередной раз призвал прекратить "этот опасный проект", который строится в 40 км от Вильнюса, на границе с Евросоюзом.

Тем временем официальный Минск рассчитывает, что в феврале удастся поставить точку в дискуссии с Литвой по поводу строительства АЭС. Об этом заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, передает interfax.by. Как раз в феврале в Женеве состоится сессия Совещания сторон Конвенции Эспо.