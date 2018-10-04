Сергея Петрухина оштрафовали за майку против аккумуляторного завода 4 4.10.2018, 13:35

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Сергей Петрухин

Свидетелями на суде выступили милиционеры.

Ленинский суд Бреста оштрафовал блогера Сергея Петрухина и жителя города Константина Остапука за то, что 30 октября вышли на площадь в майках с надписями против аккумуляторного завода «Прочь отраву, "нет" - заводу, править здесь народу!», передает «Радыё Свабода».

Суд посчитал это «несанкционированной массовой акцией». Сергею Петрухину приговорили 1225 рублей, а Константину Остапуку - 343 рубля.

Свидетелями на суде выступили милиционеры.

«Виноват, выходит, в том, что надел майку. Свидетели-милиционеры говорили, что я достал майки из сумки и начал раздавать, как будто это есть на видео. Но я их на площадь даже не приносил. Предложил посмотреть видео - судья говорит, что этого на видео нет. Второй милиционер говорил, что видео с тем, как я раздавал одежду на площади, записано на диске. Пытались посмотреть, но диск не запустился», - рассказал Петрухин.

Сергей Петрухин и Константин Остапук были задержаны после сбора противников аккумуляторного завода на центральной площади Бреста 30 сентября. Около суток они провели в изоляторе, в понедельник их должны были судить. Однако задержанные ходатайствовали об адвокате, и заседание перенесли на 4 октября.

Константин Остапук сказал, что при задержании его ударили, а в отделении с ним проводил «профилактическую беседу» заместитель начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк.

Протесты против строительства аккумуляторного завода продолжаются в Бресте с начала года. Люди беспокоятся, что завод нанесет вред их здоровью и экологии. По воскресеньям протестующие выходят на центральную площадь Бреста.