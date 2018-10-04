Эрдоган против Дюндарa: чем опасен журналист для президента Турции Георгий Кухалейшвили

4.10.2018, 16:37

Джан Дюндар

Фото: AFP

Главный редактор Cumhuriyet может стать «турецким Пашиняном»?

Президент Турции Реджеп Эрдоган 27-29 сентября посетил Германию по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера для обсуждения проблемных вопросов. Отношения между Германией и Турцией переживают не лучшие времена. Они оставались напряженными с тех пор, как в прошлом году Эрдоган обвинил в нацистских методах немецкие власти, которые препятствовали турецким чиновникам проводить информационную кампанию среди турок, проживающих в Германии (4,5 млн человек), в канун конституционного референдума.

Турецкий президент встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, и они договорились о расширении экономического сотрудничества, возобновлении в октябре заседаний немецко-турецкой двусторонней комиссии, обсуждении ситуации в Сирии на встрече с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Меркель подчеркнула важность сотрудничества Германии и Турции в сфере экономики, энергетики и безопасности, несмотря на существующие политические разногласия по ряду вопросов. Расхождения Германии и Турции касаются несоблюдения демократических прав и свобод, включая свободы прессы, немецких граждан, которые находятся в турецких тюрьмах.

Отдельной темой для разговора Меркель и Эрдогана стал опальный турецкий журналист и главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндарa. Два года назад Германия предоставила ему политическое убежище. На родине его обвиняют в разглашении государственной тайны и шпионаже, приговорили почти к 6 годам тюремного заключения. На встрече Эрдоган требовал выдать Дюндара, но Меркель дала понять, что против этой меры.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором утверждается, что Эрдоган пригрозил бойкотировать пресс-конференцию, если на ней появится Дюрдар, который в итоге сам не захотел туда идти. Дюрдар находится в черном списке из 69 турецких граждан, которых хочет заполучить Анкара от Берлина. Больше всего турецкий президент говорит именно о Дюрдаре и даже избегает его. Как-то не солидно руководителю государства бояться представителя "четвертой власти". Однако редактор Дюндар не так прост, как может показаться на первый взгляд, и представляет потенциальную угрозу для режима Эрдогана.

Компромат на Эрдогана

Эрдогану не терпится отправить Дюндара за решетку, потому что он знает слишком много о деятельности турецких спецслужб в Сирии. По мнению Дюндара и его коллеги Эрдема Гюля, режим Эрдогана тайно поставлял оружие исламистской оппозиции для борьбы с режимом президента Сирии Башара Асада, часть бойцов которой впоследствии примкнули к террористической организации ИГИЛ. В 2015 г. газета Cumhuriyet обнародовала фотографии автотранспорта Турецкой разведывательной службы, груженого стрелковым и легким оружием, амуницией под видом гуманитарной помощи и медикаментов, в районе турецко-сирийской границы, датируемые 2014 г. Дюндар считает, что турецкие власти уволили пограничников, которые досматривали данный груз.

Дюндар не единственный, кто подозревает режим Эрдогана в спонсировании международного терроризма. Старший сотрудник по политическим вопросам приближенной к политическим кругам США аналитической корпорации RAND Колин Кларк считает, что Турция своими действиями и бездействием поспособствовала подъему ИГИЛ в Сирии.

По мнению аналитика, в 2013-2014 гг. приграничные турецкие города превратились в перевалочные пункты для иностранных бойцов, которые беспрепятственно приезжали в Сирию, чтобы пополнить ряды ИГИЛ. В 2013 г. через территорию Турции в Сирию добрались 30 тыс. боевиков. Турция усилила охрану границ лишь в 2015 г., когда львиная доля исламских экстремистов пересекла турецко-сирийскую границу.

Кларк уверен в том, что боевики ИГИЛ, включая их лидера Абу Бакра аль-Багдади, лечились в турецких больницах. Зять Эрдогана Берат Албайрак (министр финансов Турции с 2018 г.) покупал у ИГИЛ нефть по демпинговым ценам с контролируемых сирийских месторождений через подставные компании в 2014-2015 гг. В 2016 г. бывший постпред России в Совбезе ООН Виталий Чуркин обвинил Турцию в поставках ИГИЛ оружия на сумму 1,9 млн долл., включая взрывчатку и промышленные химикаты. По информации Чуркина, с 2011 г. турецкие спецслужбы направили 7,5 тыс. машин с оружием на территории, которые контролировал ИГИЛ. Россияне муссировали эту информацию в период ухудшения отношений России и Турции из-за сбитого истребителя Су-24 в конце 2015 г.

Фото: AP

Стоит обратить внимание на тот факт, что издание Cumhuriyet, которое возглавляет Дюндар, является оппозиционным, придерживается идеологии кемализма (Турция – светская страна) и близко к Республиканской народной партии – основному противнику президентской Партии развития и прогресса в турецком парламенте.

Данная партия является союзником США и Европы на политической арене Турции. Недаром в 2017 г. к 25 годам тюремного заключения был приговорен депутат от Республиканской народной партии, журналист Энис Бербероглу, которого обвинили в том, что он передал Дюндару фото- и видеоматериалы для журналистского расследования.

Дюндар и Гюль собирали материал для компромата на Эрдогана, работали с общественным мнением для того, чтобы убедить турецких избирателей в том, что президент тратит деньги на поддержку исламских экстремистов, которые устраивают теракты в турецких городах. В 2011-2017 гг. на территории Турции произошли 87 терактов, в результате которых погибли 956 человек, 4717 получили ранения. На территории страны действуют 9 террористических организаций, включая ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра". Скорее всего, журналисты пытались повлиять на рост оппозиционных настроений в Турции и заблаговременно готовили информационную почву для военного переворота летом 2016 г., который закончился провалом.

Повод для санкций

Информация, которой владеет Дюндар, может еще использоваться США как повод для санкций против режима Эрдогана. ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" признаны террористическими организациями в США. Спонсирование международного терроризма — это веский аргумент для ввода санкций. Именно так поступили США в отношении Ирана, который спонсирует террористические организации "Хезболла" и "Хамас".

В ноябре 2018 г. Трамп планирует восстановить санкции против Ирана. Есть благоприятные условия для ввода санкций против Турции. В последнее время отношения США кардинально ухудшились. США выступали против поставок в страну - член НАТО Турцию российских противоракетных комплексов С-400, которые расходятся со стандартами Альянса. США шантажируют Турцию угрозой санкций, чтобы добиться освобождения из тюремного заключения американского протестантского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже. В августе 2018 г. США ввели персональные санкции против двух турецких чиновников и грозились распространить их на все турецкое правительство, если Брансона не отпустят.

С таким же успехом санкции против Турции может ввести Евросоюз под соусом спонсирования турецкими властями исламского экстремизма. ИГИЛ систематически устраивает теракты и провокации в городах Великобритании, Франции, Германии. Новую конституцию и создание суперпрезидентской республики в Турции ЕС встретил приостановкой переговоров о европейской интеграции страны.

Визит Эрдогана в одну из самых влиятельных европейских стран говорит о том, что ЕС занял выжидательную позицию и выжмет из Турции все, что можно, в контексте торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере урегулирования миграционного кризиса.

Однако при благоприятном стечении обстоятельств ЕС припомнит Турции о заигрывании с радикальными исламистами, если кризисные явления в турецкой экономике будут ухудшаться, а инфляция — расти вместе с недовольством действующей властью со стороны населения. На Западе понимают, что, пока у Эрдогана есть ресурс поддержки, учитывая его победу на последних всеобщих выборах, бесполезно что-либо предпринимать. Иначе он будет пытаться консолидировать свой электорат вокруг образа внешнего врага.

Фото: AFP

Не исключено, что Дюндар является резервным политическим проектом Запада для Турции. Иначе немцам было гораздо проще обменять его на своих граждан, которые находятся в турецких тюрьмах. Последние всеобщие выборы в Турции продемонстрировали, что турецкой оппозиции, в том числе Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу, все-таки недостаточно ресурса поддержки в обществе, чтобы получить необходимое количество голосов в парламенте для формирования коалиции (несмотря на то, что в этом году они увеличили присутствие на 20 мест).

Разрыв по количеству голосов между Эрдоганом и кандидатом от Республиканской народной партии, главой ее фракции в парламенте Мухарремом Индже, составил свыше 20%. Кемалистам нужны новые лица, люди, близкие к народу и имеющие хорошую репутацию на Западе.

Турецкий Пашинян

На эту роль подходит Дюндар, который чем-то напоминает нынешнего премьер-министра Армении, оппозиционера и журналиста Никола Пашиняна, которому удалось организовать бархатную революцию в Армении весной этого года и добиться отставки своего предшественника Сержа Саргсяна из правящей Республиканской партии. Турецкий журналист и ранее вступал в открытую конфронтацию с режимом Эрдогана. В 2013 г. Дюндара уволили из газеты Milliyet за то, что Эрдогану не понравилось, как он освещал антиправительственные волнения в стамбульском парке Гези под влиянием событий "арабской весны" на Ближнем Востоке. Дюндар нарабатывает себе репутацию правдоруба и альтернативы Эрдогану, угодной Евросоюзу. В прошлом году во время дискуссии в Европейском экономическом и социальном комитете он заявил, что Эрдоган — это не вся Турция, которая нужна Европе, и если ее волнует соблюдение свободы убеждений и прессы, то нужно помочь турецкому народу.

Германия приберегла Дюндара для нужного момента, когда необходимо будет раскачивать оппозиционные настроения в турецком обществе по мере ухудшения экономической ситуации в Турции и роста недовольства режимом Эрдогана. Нынешний турецкий лидер все это наверняка понимает, поэтому хочет отправить в тюрьму потенциального политического оппонента и избегает неудобных вопросов, которые тот может задать ему при личной встрече.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua