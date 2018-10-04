Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 1 4.10.2018, 17:47

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Решение было единодушным.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Сенат США единодушным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении.

В частности, в документ включили признания Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев".

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире о искусственную природу этой трагедии.

"Данная резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия Посольства Украины в США, украинской общины Америки и друзей Украины в Сенате США", - сообщили в посольстве.

Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.