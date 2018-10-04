Девять интересных фактов о ДНК 1 4.10.2018, 21:33

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Некоторые факты действительно удивляют.

ДНК представляет собой длинную молекулу, которая содержит наш уникальный генетический код, а также инструкции, необходимые организму для развития, жизни и размножения

В 1953 году в журнале Nature четверо ученых опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. С тех пор важность генетики уже не оспаривается, пишет politeka.net.

Факт №1

ДНК людей на 99,9% одинаковы. Отличия составляют лишь 0,1%.

Факт №2

50% ДНК каждого человека сходно с ДНК банана.

Факт №3

Наши гены могут влиять на продукты, которые нам нравятся. Результаты одного исследования показали, что люди с определенным геном ели больше сахара с самого детства.

Факт №4

Примерно на 8 % ДНК человека состоит из останков вирусов, которые встречались с последними динозаврами.

Факт №5

Период распада ДНК составляет 521 год. По истечении 1,5 млн. лет образец ДНК будет нельзя прочитать.

Факт №6

У всех людей, произошедших не из Африки, есть частичка ДНК неандертальцев.

Факт №7

ДНК на 66% может определять риски травм и расположенность к какому-то виду спорта.

Факт №8

Одна молекула ДНК, содержащаяся в нашем теле, получает миллион повреждений каждый день. Но также она умеет быстро восстанавливаться.

Факт №9

ДНК близнецов похожи только в момент зачатия. Чем старше они становятся, тем больше будет различий.