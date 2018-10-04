Девять интересных фактов о ДНК

Девять интересных фактов о ДНК1
- 4.10.2018, 21:33
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Некоторые факты действительно удивляют.
ДНК представляет собой длинную молекулу, которая содержит наш уникальный генетический код, а также инструкции, необходимые организму для развития, жизни и размножения
В 1953 году в журнале Nature четверо ученых опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК. С тех пор важность генетики уже не оспаривается, пишет politeka.net.
Факт №1
ДНК людей на 99,9% одинаковы. Отличия составляют лишь 0,1%.
Факт №2
50% ДНК каждого человека сходно с ДНК банана.
Факт №3
Наши гены могут влиять на продукты, которые нам нравятся. Результаты одного исследования показали, что люди с определенным геном ели больше сахара с самого детства.
Факт №4
Примерно на 8 % ДНК человека состоит из останков вирусов, которые встречались с последними динозаврами.
Факт №5
Период распада ДНК составляет 521 год. По истечении 1,5 млн. лет образец ДНК будет нельзя прочитать.
Факт №6
У всех людей, произошедших не из Африки, есть частичка ДНК неандертальцев.
Факт №7
ДНК на 66% может определять риски травм и расположенность к какому-то виду спорта.
Факт №8
Одна молекула ДНК, содержащаяся в нашем теле, получает миллион повреждений каждый день. Но также она умеет быстро восстанавливаться.
Факт №9
ДНК близнецов похожи только в момент зачатия. Чем старше они становятся, тем больше будет различий.