Соболенко назвала невероятной победу над Гарсией 4.10.2018, 22:08

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Во втором сете белоруска уступала француженке 2:5, а третий выиграла всухую.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала невероятной победу над француженкой Габриэль Гарсия в одной восьмой финала турнира в Пекине.

Встреча белоруски и француженки прошла днем четверг 4 октября. В упорной борьбе Соболенко вырвала победу, несмотря на то, что отдала первый сет – она сумела довести второй сет до тай-брека, а в третьем просто уничтожила француженку, не дав ей выиграть ни одного гейма.

«Я довольна этой невероятной победой и благодарна всем за поддержку», – написала Соболенко на своей странице в Instagram.