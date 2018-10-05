Многодетная мать: Увольнять меня не имели права 1 5.10.2018, 11:02

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Уволенную после рака Татьяну Прокопенко взяли на работу, но на полставки с зарплатой в $100.

После публикации в СМИ о Татьяне Прокопенко, которую после перенесенного рака уволили с работы, местная власть отреагировала на беду женщины - позвонили с обещанием помочь, пишет kp.by.

Напомним, 42-летняя мать троих детей работала оператором свинокомплекса, была ударницей, получала премии. Но недавно у женщины нашли рак, сделали успешную операцию и дали 3 группу инвалидности. Именно из-за группы работницу уволили по статье о несоответствии занимаемой должности из-за состояния здоровья. А больше работы для Татьяны не нашлось ни в деревне, ни в округе. Поэтому, чтобы кормить и учить детей, Татьяне пришлось влезть в долги.

От безвыходного положения Татьяна обратилась в СМИ, чтобы рассказать о своей беде. После публикаций женщине предложили вернуться на работу в хозяйство подсобной рабочей. Для начала нужно было пройти медкомиссию.

- Отправилась в больницу, все прошла, и там мне объяснили, что увольнять меня вообще не имели права. А должны были перевести на более легкую работу и направить на медкомиссию. И если бы я ее не прошла, то лишь тогда могли бы уволить, - рассказывает Татьяна.

После того как мама троих детей успешно прошла медкомисиию, работу в хозяйстве ей действительно предложили. Но только на полставки. А это - не больше 150-200 рублей в месяц и отсутствие пайка, который выдают работающим на полную ставку.

- Потерять паек, конечно, очень жалко, потому что это продукты ежемесячно на сумму примерно 200 рублей. Но другого выбора у меня нет - боялась, что если от такой работы откажусь, снова вообще нигде не устроюсь, - переживает Татьяна. - В отделе кадров объяснили, что других мест нет, а взяли только потому, что моя предшественница ушла в декрет. Да, есть пенсионеры, которые работают на ставку уже не первый год, но я же не могу их выгонять.

Кстати, соцслужба выделила женщине матпомощь в 213 рублей. Звонили и многие белорусы, тоже предлагали помочь деньгами, но Татьяна отказывалась:

- Огромное спасибо всем, кто помогает мне. Убедилась, что есть в мире неравнодушные люди! Но деньги мне давать не надо - пусть лучше больным деткам помогут. Я нуждаюсь только в одном - в работе.

В понедельник, после нескольких месяцев страданий, Татьяна снова выходит на работу. Есть шанс, что следующей весной, после очередной медкомиссии, женщине снимут группу и она сможет вернуться на ставку оператора. Но как дожить до того времени? - этот вопрос, к сожалению, так и остается открытым.