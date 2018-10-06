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На МКАД столкнулись фура и две легковушки

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  • 6.10.2018, 11:01
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Фото: Пост ГАИ / Telegram

Водитель грузового автомобиля Scania не уступил дорогу.

5 октября около 20.30 на внутреннем кольце МКАД напротив съезда на улицу Скорины произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает отдел агитации и пропаганды столичной ГАИ.

Водитель грузового автомобиля Scania, мужчина 1964 года рождения, при перестроении из средней полосы в крайнюю правую не уступил дорогу автомобилю Toyota и совершил с ней столкновение.

Фото: Пост ГАИ / Telegram

Toyota от удара развернуло и отбросило в автомашину Volkswagen Passat, которая двигалась по крайней левой полосе, а затем и в оградительный парапет. Пострадавших нет.

Фото: Пост ГАИ / Telegram

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