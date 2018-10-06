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В Речицком районе поселился верблюд

  • 6.10.2018, 12:15

У жителя Гомельской области появился необычный питомец — двугорбый верблюд Гоша.

Чтобы доставить экзотическое животное в белорусскую глубинку, его провезли несколько тысяч километров на специальном транспорте: из Казахстана через Москву и Брянск, сообщает БТ.

По новой прописке Гоша теперь житель деревни Грановка Речицкого района. К полесскому климату привык сразу. В день съедает 40 килограммов сена, любит лакомиться свеклой, яблоками и хлебом.

Сергей Антоненко, хозяин верблюда, рассказывает:

«Мы гуляем, мы пасем его. Соседи нормально реагируют, они знают, что у нас верблюд, они проводят сюда своих детей и внуков. К этому все спокойно относятся. Поэтому ничего удивительного для соседей в том, что верблюд гуляет у нас по улице».

Еще у Сергея на попечении вьетнамские черные свиньи, овцы, козы, лошади, пони и гуси. В планах — увеличить коллектив домашнего мини-зоопарка. В скором времени сюда привезут осла, альпаку, а также фазанов и павлинов.


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