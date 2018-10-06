Из заповедника на Галапагосских островах украли более 100 гигантских черепах 6.10.2018, 15:09

Фото: telegraph.co.uk

Животные находятся под угрозой исчезновения.

На Галапагосских островах неизвестные похитили 123 детеныша гигантской черепахи из центра по разведению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

"Все они были украдены сразу, всего 123. Это было ограбление", - сказал представитель местных властей Вашингтон Паредес, сообщает The Telegraph.

По его словам, объект, где произошла кража, был плохо защищен, отсутствовали камеры наблюдения и датчики света.

Галапагосские острова являются домом для десятков видов уникальных животных, которым грозит исчезновение. Местная экзотическая фауна является мишенью для браконьеров.