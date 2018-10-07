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В Петербурге Путину пожелали долгих лет тюрьмы

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  • 7.10.2018, 16:04

Активисты поздравили президента РФ с днем рождения.

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые решили поздравить Владимира Путина с днем рождения и растянули на Невском проспекте баннер «Долгих лет тюрьмы». Об этом в твиттере сообщил корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

По словам координатора движения «Весна» Маши Лахиной, полицейские задержали Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова. В данный момент активисты доставлены в 78-й отдел полиции, передает корреспондент «МБХ медиа».


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