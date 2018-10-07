В Петербурге Путину пожелали долгих лет тюрьмы

В Петербурге Путину пожелали долгих лет тюрьмы1
- 7.10.2018, 16:04
Активисты поздравили президента РФ с днем рождения.
В Санкт-Петербурге полиция задержала четырех активистов, которые решили поздравить Владимира Путина с днем рождения и растянули на Невском проспекте баннер «Долгих лет тюрьмы». Об этом в твиттере сообщил корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.
По словам координатора движения «Весна» Маши Лахиной, полицейские задержали Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова. В данный момент активисты доставлены в 78-й отдел полиции, передает корреспондент «МБХ медиа».
К дню рождения Путина. 4 задержанных pic.twitter.com/a5vDeuhi6k— Dave Frenkel (@merr1k) 7 октября 2018 г.