Пять лучших сериалов 2018 года 8.10.2018, 10:45

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Свежие сериалы из категории «смотреть обязательно».

Сериалов выходит так много, что посмотреть все самые интересные не получается даже у профессиональных критиков. И вышедшие полгода назад сериалы быстро сходят с радаров. Порой это очень обидно, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

У меня часто так бывает. Я вижу, что выходит интересный сериал, планирую его смотреть… и не успеваю/забываю. А потом через какое-то время вспоминаю, но на повестке дня уже другие сериалы, не менее интересные. А вечера-то у человека с фулл-тайм работой не резиновые.

В общем, я веду отдельный файл с заметками о сериалах, которые стоило бы посмотреть. И периодически усилием воли заставляю себя найти время для этого.

И чаще всего - не зря. Достойные вещи часто проскальзывают незамеченными. К сожалению.

Вот пять сериалов, о которых уже никто не говорит. Но их совершенно точно не стоило пропускать.

«Шутить»

Kidding

Как только я услышал об этом сериале, я тут же решил, что не буду смотреть его. Возвращение слегка слетевшего с катушек Джима Керри пусть не в большое кино, но в большой сериал меня как-то мало интересовало. Однако потом я прочитал, что «Шутить» - совместный проект Керри с французом Мишелем Гондри, и решил дать их детищу шанс.

Гондри - представитель яркой плеяды режиссеров пришедших в большое кино из телевидения и клипмейкерства в конце 1990-х и начале 2000-х. К этой же волне относятся, к примеру, Дэвид Финчер и Спайк Джонс.

Гондри снял, как минимум, две реально нашумевшие картины - Вечное сияние чистого разума (2004) с Джимом Керри и Наука сна (2006). И еще несколько неплохих фильмов. Например, прошедшую незамеченной (и совершенно зря!) экранизацию бессмертного романа Бориса Виана Пена дней (2014).

И вот я посмотрел первые три серии нового детища французского режиссера с Джимом Керри.

Могу сказать одно - смотреть стоит однозначно. Сериал отлично поставлен, Керри трогательно великолепен. Или великолепно трогателен. Основной месседж о поисках божественного смысла даже в такой ужасной трагедии как гибель собственного сына не оставит равнодушным даже самого толстокожего бегемота.

Первые

The First

А вот этот сериал я решил смотреть сразу, как только узнал о его запуске. Один из моих самых любимых актеров и режиссеров Шон Пенн играет человека, которому предстоит отправиться на Марс.

Но это не просто фантастика. Это драма о том, что Марс - ближе, чем кажется. Своего рода пророчество, гласящее, что мы движемся в космос совсем не зря, но путь будет весьма непростым. Среди режиссеров сериала есть Агнешка Холланд, которая в свое время сняла прекрасные фильмы Убить священника, Полное затмение и Третье чудо.

В общем, стоит посмотреть этот сериал, даже если вы не тяготеете к фантастике.

Маньяк

Maniac

Кэри Фукунага снял все серии первого сезона Настоящего детектива, одного из лучших сериалов нашего времени. А еще он снял Без имени и Безродных зверей. И теперь будет снимать следующую часть Бондианы.

Этого достаточно, чтобы привлечь внимание к сериалу о двух незнакомцах, которые соглашаются принимать экспериментальный фармацевтический препарат, который обещает лечить чуть ли не все на свете. Правда, никто не предупреждает о побочных эффектах.

В главных ролях - Эмма Стоун, которую после Ла Ла Ленда может не любить только человек, у которого нет ни глаз, ни сердца, и неузнаваемо похудевший комик Джона Хилл.

Успел глянуть пару серий. Сериал однозначно рекомендуется к просмотру.

Террор

The Terror

История о судьбе двух британских кораблей, в середине XIX века искавших знаменитый Северо-Западный проход во льдах Арктики.

Экранизация одной из лучших книг, что я читал в своей жизни. Роман Террор Дэна Симмонса - не только блестящее литературное произведение с точки зрения стиля и отсылок к классике, но и замечательный мистический триллер с неординарной концовкой.

Попросту неимоверно, но факт - в сериале почти все это есть. Он снят с таким трепетным отношением к первоисточнику, что даже не верится. Возможно, отчасти “виной” тому тот факт, что одним из продюсеров сериала был сам Симмонс.

В общем, сериал из категории “смотреть обязательно”.

Острые предметы

Sharp Objects

В прошлом году все были потрясены сериалом Большая маленькая ложь, который попал не в одно, а сразу в несколько яблочек. Это был отличный детектив, шикарно снятый сериал с блестящим саундтреком и, самое главное, громкий феминистический манифест.

Острые предметы - следующая работа режиссера Жан-Марка Валле. И снова он работает с “женской” темой, экранизируя бестселлер писательницы Джиллиан Флинн о женщине-репортере, которая расследует убийство двух девочек в маленьком городке.

Снято хорошо. Ну и Эми Адамс в главной роли, как всегда великолепна.