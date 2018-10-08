Трое могилевчан скончались от отравления неизвестным веществом 14 8.10.2018, 14:29

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам возбудили в Могилеве. Двое мужчин и женщина отравились неизвестной жидкостью и умерли в больнице 7 октября, сообщили tut.by в Следственном комитете.

Троицу доставили в больницу в разное время 4 и 5 октября с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». В сознании какое-то время была только женщина. Она рассказала, что знакомые мужчины предложили ей «выпить спирта». Она согласилась, но через некоторое время женщине стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

Мужчинам было 35 и 37 лет, женщине — 69. Погибшая — могилевчанка, мужчины — предположительно, тоже.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Слуцке в марте умерли пять человек. Все они накануне пили неизвестную спиртосодержащую жидкость, которую нашли на полигоне бытовых отходов при сортировке мусора.

По данным МВД, за первые пять месяцев этого года от отравления алкоголем погибли 600 человек, из них суррогаты употребляли только 50.