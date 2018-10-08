Журнал France Football объявил тридцатку номинантов на «Золотой мяч»1
- 8.10.2018, 16:57
Гризманн, Азар и Кейн – среди номинантов.
Об этом пишет «Трибуна».
Первые 5 футболистов из 30: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).
Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).
Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).
Полностью 30 человек будут названы в течение дня – по 5 футболистов каждые 2 часа.