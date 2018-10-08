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Журнал France Football объявил тридцатку номинантов на «Золотой мяч»

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  • 8.10.2018, 16:57

Гризманн, Азар и Кейн – среди номинантов.

Об этом пишет «Трибуна».

Первые 5 футболистов из 30: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).

Полностью 30 человек будут названы в течение дня – по 5 футболистов каждые 2 часа.


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