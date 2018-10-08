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Bloomberg: До 90% китайских патентов бесполезны

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  • 8.10.2018, 17:11
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Как оказалось, лидерство Поднебесной по изобретениям - фейковое.

Расследование, проведенное информагентством Bloomberg, показало, что Китай, который с 2010 года лидирует в мире по числу выданных патентов, по большому счету занимается массовыми приписками. В погоне за количественными показателями в КНР патентуют все подряд, и большинство этих «изобретений» не имеют смысла, пишет «Хайтек».

Восемь лет назад Китай, обогнав Японию, вышел на первое место в мире по числу регистрируемых национальных патентов. С тех пор КНР удерживает первенство. Например, в 2016 году китайские изобретатели оформили 1,2 млн национальных патентов. На втором месте в том году были США с 295,3 тысячами патентов, далее шли Япония (260,2 тысячи) и Южная Корея (163,4 тысячи патентов). Причем число патентов в Китае растет небывалыми темпами. В прошлом году в КНР изобретателям выдали уже 1,8 млн свидетельств.

Однако стоит учитывать, что, в отличие от международных патентов, национальные оформляются гораздо легче. В Китае эти правила предельно упрощены, а плата за регистрацию изобретения доступна.

Как выяснил Bloomberg, в КНР есть три вида патентов. Первый — это документы на настоящие изобретения, которые оформляются после тщательных проверок и, как правило, имеют реальную коммерческую ценность. Второй — патентование так называемой полезной модели. В этом случае реальных технологических новинок уже гораздо меньше. Наконец, третьей категорией являются патенты на дизайн различных изделий.

Патенты на изобретения составляют 23% от их общего числа, полезные модели — 53%, дизайн — 24%. Во второй и третьей категориях китайские патенты защищают ноу-хау в течение 10 лет, причем со второй пятилетки плата за поддержание патента существенно возрастает.

Как выяснилось, 91% патентов на дизайн их владельцы не продлевают после первых пяти лет.

То есть, девять из десяти китайских патентов на дизайн изделий — это совершенно бесполезные «изобретения», которые регистрируются для галочки. В случае с полезными моделями после первых пяти лет от защиты патента отказывается 61% владельцев, платить за первую категорию (изобретения) перестает только 37% обладателей патентов.

Примером китайского патента на дизайн может служить форма бутылки из-под газировки, а на полезную модель — скользящий жест для разблокировки смартфона.

Как отмечает глава юридической фирмы Orrick’s China Ван Сян, в большинстве случаев китайские патенты представляют собой дословно скопированные американские. По сути, это издержки плановой экономики КНР. После того, как председатель КНР Си Цзиньпин объявил о старте реализации программы «Сделано в Китае 2025», китайский бизнес как по команде принялся доказывать технологическое превосходство страны. Прежде всего, это выражается в патентовании всего подряд.

Кроме того, китайские компании массово получают патенты в погоне за налоговыми льготами и государственными субсидиями. Их предоставляют только технологическим компаниям, которые и регистрируют псевдоизобретения, чтобы доказать свою принадлежность к миру высоких технологий. Например в провинции Хайнань высокотехнологичным компаниям полагается региональная субсидия в размере 500 000 юаней ($72 637) в год.

Еще один показатель, по которому Китай обогнал Запад — это число научных публикаций. Эксперты полагают, что с учетом научных работ, опубликованных в самом Китае, и тех. что написаны китайскими учеными, живущими за рубежом, китайским авторам принадлежит уже треть всех публикаций в области точных наук в мире. Правда, качество китайских научных публикаций пока гораздо ниже, чем, например, работ их американских коллег.


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