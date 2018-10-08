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Белорусы в ночь с понедельника на вторник смогут наблюдать звездопад Дракониды

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  • 8.10.2018, 17:59
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В час можно будет увидеть до 15 метеоров.

В ночь с 8 на 9 октября произойдет пик самого непредсказуемого метеорного потока этого года. Официально это явление называется периодическим метеорным потоком, порожденным хвостом кометы 21P/Джакобини – Циннера, пишет «Брестская газета».

Ожидается, что поток метеоров составит 5 – 15 штук в час и входить в атмосферу они будут со скоростью 20 км/с. Метеоры обычно вспыхивают желтым, оранжевым или красноватым светом.

Свое название звездопад получил из-за того, что если смотреть с нашей планеты, то кажется, что метеоры появляются из точки возле созвездия Дракона. Оно находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Именно там, в северо-западной части неба, лучше всего искать метеоры.

Наблюдать звездопад можно с 21.00 понедельника, однако больше шансов увидеть Дракониды появится после полуночи.

Активность Драконид может быть разной. В 30-х и 40-х годах прошлого века за час проносилось около сотни метеоров. Однако в истории были зафиксированы случаи, когда это число достигало тысячи.

У белорусов тоже есть шанс увидеть звездопад Дракониды.


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