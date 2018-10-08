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Жительница Могилева: Включили отопление — обвалился потолок

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  • 8.10.2018, 18:56
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В Могилеве горячая вода залила дом.

«Посмотрите: все в воде, даже камин. Вся гарь из него — на полу. Как мы все это убирали, не спрашивайте. Только-только ремонт заканчивали», — говорит могилевчанка Светлана Вострова. День, когда дома Могилева подключили к отоплению, семья вспоминает с ужасом: их квартиру залило горячей водой, а потолок обвалился, пишет tut.by.

В пятницу, 5 октября, Светлана была на работе, когда позвонил сосед. Сказал, что смежная стена между их квартирами — а дом одноэтажный, разделен на 4 семьи, — вся мокрая.

— Хорошо, что сосед был дома. Он успел подняться на чердак и закрыть вентиль, иначе последствия были бы еще хуже, — вспоминает могилевчанка.

Хотя хуже, кажется, некуда: на фото квартиру будто окатили водой из шланга и забросали мусором. В середине потолка — дыра в штукатурке, причем видно даже деревянную обрешетку старого дома.

— Слава Богу, что внук-второклассник домой не успел вернуться. А если бы потолок на него рухнул? — с ужасом предполагает Светлана.

Говорит, когда она прибежала домой, мимо шел начальник местного ЖЭУ. Коммунальники быстро составили акт обследования, в котором указали и вздутые полы, и обои, и мокрый потолок, и залитые водой мебель и технику.

В выводе написано: «Затопление произошло по вине жилищно-эксплуатирующей организации (неисправности системы отопления чердачной разводки, неисправности вентиля (развоздушивания)».

— Отключили электричество — и всё. Обещали прийти через 10 дней, — говорит Светлана Вострова. — Нанесенный ущерб пока не подсчитывали.

Фото предоставлено Светланой Востровой

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