КХЛ: «Йокерит» - «Динамо» Минск - 5:3 2 8.10.2018, 22:12

Фото: tut.by

Братья Костицыны были удалены до конца матча.

Минское "Динамо" завершило трехматчевую выездную серию в Хельсинки, где уступило "Йокериту" со счетом 3:5.. При этом братья Костицыны были удалены до конца матча, передает pressball.by.

ЙОКЕРИТ — ДИНАМО Мн — 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

ЙОКЕРИТ: Калниньш; Кивисте — Леписте (к), Йоэнсуу — Норман — О'Нилл; Столлери — Грант, Иконен — Плэтт — Н.Енсен; Е.Енсен — Лев, Мяки — Маннинен — Мозес; Пильстрем — Ниеми — Анттила.

ДИНАМО: Карнаухов (Энрот, 20.01); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, Павлович — С.Костицын (к) — Буйницкий; Осипов — Хохлов, А.Костицын — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Дроздов; Евенко.

ШАЙБЫ: 1:0 — Маннинен (Лев, Мяки, 1.56). 1:1 — Буйницкий (3.56). 2:1 — Мяки (Мозес, Маннинен, 7.28). 3:1 — Норман (17.59). 3:2 — Хенкель (А.Костицын, 19.07). 4:2 — Норман (О'Нилл, Грант, 30.23 — бол.). 5:2 — Йоэнсуу (О'Нилл, 44.30 — бол.). 5:3 — Хенкель (А.Костицын, 49.01).