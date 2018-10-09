Футболистов Кокорина и Мамаева задержали 5 9.10.2018, 14:27

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Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев

Фото: championat.com

Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек в центре Москвы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, устроившие несколько драк в Москве, задержаны, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники, пишет lenta.ru.

Вместе с тем в московской полиции информацию о задержании спортсменов опровергают, уточняет телеканал.

Кокорин и Мамаев избили как минимум трех человек утром 7 октября в центре Москвы, их действия были запечатлены камерами видеонаблюдения. Сперва они вместе с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а через некоторое время нанесли побои чиновникам в кофейне на Большой Никитской улице.

В ходе второго инцидента пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту драк были возбуждены уголовные дела. Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают Кокорин и Мамаев соответственно, пообещали наказать своих игроков.