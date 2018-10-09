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Пес-скейтбордист стал звездой Сети

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  • 9.10.2018, 17:30

Видео стало невероятно популярным в соцсетях.

Видео с собакой, которая катается на скейте, становится невероятно популярным в соцсетях, пишет 24.tv.ua.

В Клиссолд-парк в Лондоне собака покаталась по площадке на скейтборде. При чем делала это не совсем, как дилетант.

Видео с собакой выложил в Twitter пользователь под ником ImogenRussellWill. Он набрал много лайков и репостов.

Пользователи просто в восторге от мастерства собаки и посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ.


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