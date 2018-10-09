Пес-скейтбордист стал звездой Сети 1 9.10.2018, 17:30

Видео стало невероятно популярным в соцсетях.

Видео с собакой, которая катается на скейте, становится невероятно популярным в соцсетях, пишет 24.tv.ua.

В Клиссолд-парк в Лондоне собака покаталась по площадке на скейтборде. При чем делала это не совсем, как дилетант.

Видео с собакой выложил в Twitter пользователь под ником ImogenRussellWill. Он набрал много лайков и репостов.

On a day of general perturbation, I bring you a French bulldog, skateboarding in Clissold Park pic.twitter.com/rLHTcbY1ji — ImogenRussellWilliams (@ImogenRW) 18 апреля 2017 г.

Пользователи просто в восторге от мастерства собаки и посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ.