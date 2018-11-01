Олег Сенцов: Не беспокойтесь, я выжил 1.11.2018, 16:06

Олег Сенцов

Украинский режиссер рассказал, как восстанавливается после голодовки.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья после прекращения голодовки, пишет «Новое время».

Письмо украинского режиссера обнародовал правозащитник из Челябинской области Николай Щур.

"Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - приводит цитату из письма Сенцова правозащитник.