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Олег Сенцов: Не беспокойтесь, я выжил

  • 1.11.2018, 16:06
Олег Сенцов

Украинский режиссер рассказал, как восстанавливается после голодовки.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором рассказал о состоянии своего здоровья после прекращения голодовки, пишет «Новое время».

Письмо украинского режиссера обнародовал правозащитник из Челябинской области Николай Щур.

"Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", - приводит цитату из письма Сенцова правозащитник.


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