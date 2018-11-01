Украинская разведка: У белорусской границы появится воинская часть ВС РФ 5 1.11.2018, 19:33

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Это будет уже третий российский военный объект вдоль границы с Беларусью.

Украинский сайт «Информнапалм», созданный бывшим сотрудником спецслужб (а сейчас заместителем министра информации Украины) Дмитрием Золотухиным, сообщает, что на границе с Беларусью вскоре появится еще одна российская военная часть.

Основываясь на анализе открытых источников, «Информнапалм» утверждает, что часть появится в городке Унеча, от которого до белорусской границы 48 километров, до Костюкович - 80, до Могилева - 230.

Об этом, следует отметить, сообщали и региональные российские СМИ.

По словам украинских аналитиков, часть в Унече будет выполнять задачи материально-технического обеспечения: хранение боеприпасов, техники и т.д.

Количество военнослужащих по предварительным оценкам составит до 500 человек.

Таким образом, это будет уже третий российский военный объект вдоль границы с Беларусью: ранее сообщалось о формировании мотострелковой бригады в Клинцах Брянской области и мотострелковой дивизии в Ельне Смоленской области.

Ельнинская дивизия будет находиться на расстоянии короткого марша от Орши - главного транспортного узла на севере Беларуси, а Клинцовская - от Гомеля.