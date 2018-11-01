Ангела Меркель в Киеве рассказала о причинах будущего ухода из политики 1.11.2018, 20:40

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Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Об этом канцлер Германии рассказала во время общения со студентами в Киеве.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) решила дать другим возможность "взять на себя ответственность".

Об этом она рассказала в четверг, 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность", - сказала Меркель.

Меркель отметила, что ее партия все еще имеет самую высокую поддержку в стране, однако результаты "не такие хорошие, которые бы мы хотели".

Среди причин падения поддержки она назвала последние споры в своем блоке ХДС/ХСС по миграционной политике.

"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на посту до конца срока, но спустя не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, которые, возможно, имеют другие мысли, и чтобы они могли подготовить партию к следующим выборам", - пояснила Ангела Меркель.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что ее нынешняя каденция – последняя на посту канцлера. Она также отметила, что она стремится к обновлению руководства Христианско-демократического союза.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.