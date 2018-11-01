Работы Шагала продали на аукционе за 3,3 миллиона евро 1.11.2018, 22:32

На самых известных аукционах в мире реализованы четыре картины белорусского художника.

В октябре на самых известных аукционах в мире Christie’s и Sotheby’s реализованы четыре картины белорусского художника Марка Шагала, не считая офортов и этюдов, передает belmir.by.

Так, 18 октября в Париже Christie’s проводил торги Art Moderne. С молотка ушли две работы.

«Жених и невеста на берегу Сены», написанная темперой и маслом примерно в 1980 году, оценивалась в 1-1,5 млн евро, а была продана за 1 543 500 евро.

«Площадь Тертр», выполненная маслом и тушью приблизительно в 1953-54 годах, оценивалась в 500-700 тысяч евро, а отдана за 607 500 евро.

А 19 октября опять же в Париже Sotheby’s организовал аукцион Art Impressioniste et Moderne. Продано также две картины.

«Невеста с ожерельем», написанная маслом в 1962 году в 1977-80 годах, оценивалась в 0,8-1,2 млн евро и была продана за 825 тысяч евро.

«Воспоминания о родной деревне», выполненная маслом и гуашью в 1962 году, оценивалась в 150-200 тысяч евро, а реализована за 225 тысяч евро.