Диктор «Чижовка-Арены»: Кто не хлопает, тот француз

Диктор «Чижовка-Арены»: Кто не хлопает, тот француз7
- 10.11.2018, 9:31
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Оригинальным образом диктор «Чижовка-Арены» подбадривал болельщиков на хоккейном матче Беларусь-Франция.
Он говорил: «Кто не хлопает, тот француз», пишет belultras.by.
Этот лозунг похож на тот, который недавно внесли в список экстремистских. Кричалку «Кто не скачет, тот москаль» с 11 октября признали экстремистской. Её скандирование и воспроизведение в различных формах запрещено и грозит штрафом или арестом. СМИ не могут ни приводить, ни озвучивать содержание кричалки.
Экстремизм прямо на Чижовке-арене, во время матча сборной Беларуси и Франции. "Хто не пляскае ў далонi той француз". Интересно, обратит ли на это внимание МВД? pic.twitter.com/BZAmKPS1Mp— Belultras.by (@belultras_by) 9 ноября 2018 г.