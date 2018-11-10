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Диктор «Чижовка-Арены»: Кто не хлопает, тот француз

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  • 10.11.2018, 9:31
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Оригинальным образом диктор «Чижовка-Арены» подбадривал болельщиков на хоккейном матче Беларусь-Франция.

Он говорил: «Кто не хлопает, тот француз», пишет belultras.by.

Этот лозунг похож на тот, который недавно внесли в список экстремистских. Кричалку «Кто не скачет, тот москаль» с 11 октября признали экстремистской. Её скандирование и воспроизведение в различных формах запрещено и грозит штрафом или арестом. СМИ не могут ни приводить, ни озвучивать содержание кричалки.


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