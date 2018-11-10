«Когда мне было очень больно, я пела революционные песни» 10.11.2018, 15:11

Слонимчанка-колясочница своим примером доказывает, что инвалидность не приговор.

Слонимчанка с ограниченными возможностями занимается спортом, ездит на турслёты, плавает в бассейне, танцует, помогает дочке воспитывать внучку, а с недавнего времени ещё и занимается репетиторством, пишет «Газета Слонимская».

Анжелика Жельветро вот уже несколько лет прикована к коляске, но когда домочадцы пытаются ей чем-то помочь, она говорит: «Не делайте из меня большего инвалида, чем я есть на самом деле».

Уже более пяти лет Анжелика участвует в соревнованиях, выступая за гродненскую команду. В её копилке больше десяти медалей. С последних соревнований, которые проходили в Мозыре, Анжелика привезла несколько наград.

«Здравствуйте! Может, вас заинтересует тема популяризации инваспорта? Последняя поездка принесла Гродно и области хорошие достижения. От Слонима я участвую уже пять лет. Хотелось бы заинтересовать других, многие с таких соревнований уходят в паралимпийские виды, находят себя, — написала Анжелика «ГС». И корреспондент отправилась к слонимчанке в гости в Рыщицы, где она живет в частном доме.

Анжелика охотно рассказала корреспонденту «ГС» о своей жизни. Не ради известности. Женщина на собственном примере решила показать, что инвалидность не приговор. Её силе воли можно позавидовать.

— Люди ложатся на руки своим родным мёртвым грузом, и их это устраивает, а я так не хочу. Не хочу быть обузой, а хочу быть нужной, подстраховать там, где я могу. Пусть мне тяжело, пусть у меня уходит на это больше времени, но на этом мои домочадцы могут сэкономить пусть десять минут, чтобы, например, попить кофе или ещё чем-то заняться, — пояснила Анжелика.

Что произошло

Анжелика Жельветро работала учителем польского языка, а потом и учителем физкультуры. В своё время она занималась каратэ.

— Я была на сборах, и у меня стали отниматься ноги. Меня подняли, посадили. Через некоторое время я поднялась и ещё бой отстояла. После этих первых признаков пошли жёсткие боли. Держалась на обезболивающих. На тот момент я ещё работала, ребёнок был школьником, да и в частном доме много работы, огород и т.д. Я пыталась всё тянуть, а потом поняла, что не смогу с этим справиться сама, и начала обращаться к врачам.

Мне не могли поставить диагноз. Врачи говорили, что я притворяюсь, что-то придумываю. А в гродненской больнице спустя четыре года от врачей я услышала такие слова: «Эту вообще в психушку надо, нечего тут притворяться».

Слонимчанку показывали психологам, психотерапевтам, и они подтверждали, что женщина адекватна.

— Спустя лет семь, когда уже было очевидно, что я падаю, пошло какое-то шевеление со стороны врачей. Мне повезло, я попала в институт травматологии и нейрохирургии к очень толковым докторам. Меня положили на госпитализацию и затем поставили диагноз. Сейчас у меня очень хороший невролог — Марина Болеславовна Голожина, она очень шикарно меня держит все десять лет. Благодаря ей я в таком хорошем состоянии. И у меня хороший терапевт — Кристина Киган. Они меня поддерживают и физически, и морально, — говорит Анжелика.

Спустя время от боли слонимчанка слегла и пролежала три года. Сама даже перевернуться не могла. У неё первое время был шок, так как она не совсем понимала, что происходит, и задавалась вопросами: почему это происходит именно с ней? как из этого выбраться? что будет дальше?

— Когда мне было очень больно, я пела революционные песни: «Мы дети тех, кто наступал на белые отряды, Кто паровозы оставлял и шёл на баррикады…» и т.д. Было смешно. Другие песни от боли просто на ум не приходили. Такого, что я себя жалела, реально не было. Так как не хотела создавать проблем родственникам — дочери, мужу, родителям.

Помог компьютер

— Я нашла в интернете информацию об ассоциации инвалидов-колясочников. На сайте много фото, где люди на колясках соревнуются, куда-то ездят, бизнесом занимаются, женятся, замуж выходят, детей рожают, — с восторгом рассказывала Анжелика.

Слонимчанка связалась с председателем республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгением Шевко. Он ей дал координаты представителя ассоциации по Гродненской области.

— Я вступила в эту организацию. Спустя пару месяцев отправилась на активную реабилитацию для колясочников на десять дней в Барановичи. Не поверите, но чтобы сидеть в такой коляске, как у меня (она называется коляска активного типа), нужен сертификат о том, что ты окончил курсы, что ты умеешь ей управлять, то есть нужны права.

Коляска сделана под заказ, точно по размерам Анжелики.

Активная жизнь

— На реабилитации равный учил равного. То есть колясочник учит колясочника. Нам было предоставлено общежитие, где было всё для нас приспособлено — пандусы и т.д. Мы вставали в семь утра и ложились в двенадцать ночи. Это было счастье туда попасть. Я могла спокойно сидеть на коляске, я танцевала, у нас были дискотеки, правда, обезболивающие приходилось всё равно колоть. Я приехала домой окрылённой. В скором времени я отправилась и на соревнования, на международную спартакиаду. Там на самом деле главным был не спорт, а общение, стремление к чему-то. Такой форум друзей… Такие выезды у нас бывают по пять раз в год, — пояснила слонимчанка.

Анжелика соревнуется в настольном теннисе. Ракетку она не может хорошо держать, но привязывает её к руке эластичным бинтом. Играет в дартс, голландский бильярд, шаффлборд, шахматы, стреляет из пневматической винтовки.

— Мы устраиваем гонки на колясках, а два последних года соревнуемся в биатлоне, это командная игра. Два года подряд гродненская команда занимает первые места. Я одна из Слонима, но очень хотелось бы, чтобы нас было больше. К сожалению, тренироваться в городе нет возможности. Но иногда я выдаю результат — 40 очков из 50 возможных. Что бы я творила, если бы ещё тренировалась!

Активная слонимчанка отметила, что когда она в городе видит инвалидов-колясочников, всегда к ним подъезжает, рассказывает о возможностях.

— Некоторые родственники людей с ограниченными возможностями меня заносят в дом, чтобы я поговорила с человеком, переубедила их домочадца, что инвалидность не приговор. Многие из них просто сидят смотрят в окошко и думают, что жизнь закончилась. Но это не так. У людей с психикой часто начинаются проблемы, когда человек ограничен, — знаю это не по наслышке. Одни морально посильнее, другие слабее. Но я убедилась, что большинство из них шевелиться не хотят. Боятся сделать первый шаг, боятся чем-то заняться…

Не легко

— Мне повезло в своё время натолкнуться случайно на эту ассоциацию, и это очень изменило мою жизнь. Да, всё не всегда так просто, как на первый взгляд кажется. Я всегда объясняю людям, что это не всегда легко даётся. Повернуться, одеться, сесть на коляску у нас в лучшем случае занимает от пятнадцати минут и до часа у некоторых, если человек пытается делать это самостоятельно.

Когда я отправлялась на соревнования, была юбилейная, 10-я спартакиада. Выехав на улицу из дома, я встретила много хмурых людей. Приехала на спартакиаду, заезжаю в зал, сидит сто колясочников — у всех улыбки, все рады, лица светятся. Люди видят плюсы в другом. Понятно, что коляска — это определённый минус, проблемы, преграды, но и есть многие вещи, которые ты можешь делать. Жить дальше надо, и какой жизнью ты дальше проживёшь — растением, обузой или будешь радоваться жизни — решаешь сам, — убеждена Анжелика.

Проблемы есть, но они решаемы По словам Анжелики, в Слониме, к сожалению, часто инвалиды-колясочники сталкиваются с трудностями. Первым делом это проблема безбарьерной среды — отсутствие пандусов, высокие бордюры и ступеньки и стоянки для инвалидов.

Женщина рассказала историю, как, приехав на такси в поликлинику на Энке, она столкнулась с тем, что не смогла проехать из-за бордюра.

— В поликлинике есть пандус, лифт, но мешали бордюры. Иногда я приезжаю в поликлинику на такси, так как мои родные работают и постоянно их дёргать не могу. Врачей каждый раз на дом вызывать тоже не хочется, так как до медицинского учреждения я добраться могу и сама. Хочется быть самостоятельной. И вот я задумалась, как этот вопрос решить…

Анжелика обратилась в райисполком к специалистам, которые отвечают за безбарьерную среду в нашем городе. В итоге на решение проблемы ушло около года. Но бордюры понизили.

— Благодаря этому я могу заехать и в поликлинику, и в магазин без особых затруднений самостоятельно.

Ещё слонимчанка хотела бы посещать бассейн, но туда ей самой доехать не реально.

Очень важно, чтобы водители на стоянке не занимали места для инвалидов

— Раньше в центре не было ни одной такой стоянки. Я опять обратилась в райисполком, и там сказали, что рассмотрят этот вопрос. В течение восьми-девяти месяцев вопрос тоже решился. Теперь возле танка на брусчатке стоит табличка «Стоянка запрещена, кроме инвалидов». Но, наверное, ещё не все водители обращают на этот знак внимание, — делится своими наблюдениями собеседница.

Анжелика сталкивалась с тем, что чаще всего это место занимают обычные водители.

— Из десяти раз, когда я попыталась там стать, было всё время занято. Пришлось даже один раз вызвать ГАИ. Несколько раз фотографировала и выставляла фото в соцсети с просьбой не занимать места, отведённые для людей с ограниченными возможностями. Были и негативные комментарии. Люди не понимают одной вещи: там, где есть свободное парковочное место, может стать любой водитель, а таким людям, как я, нужно полтора-два парковочных места, чтобы открыть полностью дверку, подвести коляску и т.д. Ведь когда меня подпирают, я не могу выйти. Приходится перекрывать движение, чтобы меня посадить в машину. Хотелось бы, чтобы сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на эту проблему. Не надо людей штрафовать, желательно просто донести до них, почему для нас так важно это парковочное место.

Хочет тренироваться

В мае в Гродно состоится чемпионат по настольному теннису. Слонимчанка очень хочет показать на соревнованиях хороший результат, но для этого нужно тренироваться хотя бы раз в неделю. Она хочет найти себе партнёра по игре. Но пока это только мечты.

— Очень хотелось бы ещё иногда посещать бассейн, нас на курсах хорошо этому научили. Но туда трудно самой добраться из-за отсутствия безбарьерной среду. А вообще, я не могу сидеть на месте. Нужно шевелиться, двигаться, как бы ни было тяжело и как бы ни было больно, — говорит женщина.

В Слониме нужна служба психологической помощи

В этом убеждена Анжелика.

— Я много общаюсь с иностранцами, и они говорят, что у них есть служба, которая оказывает психологическую помощь не только людям с ограниченными возможностями, но и их родственникам, потому что они тоже чувствуют большое давление, какую-то безысходность. Многие не знают, как поступать, как ухаживать за больным…

Женщина рассказала, что до курсов она не знала, что есть техника, как правильно сесть в коляску.

— Меня научили, как правильно это делать, и благодаря этому ушло много боли. Я неправильно пересаживалась в машину. Оказывается, тоже существует определенная техника, как это делать. Родственники надрывались, тянув меня, а есть система, по которой не надо рваться. Эти все нюансы надо знать.

P.S. Анжелику Жельветро можно найти в социальных сетях. Как отметила, женщина, она будет только рада поддержать, чем-то помочь, быть полезной тем, кто к ней обратится.

В тему

Своей историей поделился Антон Анищук, еще один слонимчанин-колясочник. Антон недавно купил новый телефон, и нужно было поменять сим-карту. Его мама отправилась в сервисный центр, взяв документы Антона (номер оформлен на него, так как у этого оператора есть льготный тариф для инвалидов). Там, выслушав ее и проверив документы, сказали, что без личного присутствия владельца ничем не могут помочь.

— Аналогичная ситуация была и в отделении банка, откуда моя мама по моей же просьбе пыталась получить выписку о поступлении средств на мою карточку. Нет, я, конечно, понимаю, что нельзя давать доступ к такой информации чужим людям, но ведь ситуации бывают разные. Да и простое человеческое отношение никто не отменял. Можно, конечно, вызвать на дом нотариуса и оформить доверенность на маму, но это обойдется в некоторую сумму. Или же моей немолодой маме таскать меня в коляске по этим банкам и сервисным центрам, в которых даже пандусов нет… Правда, отсутствие пандусов они готовы компенсировать готовностью выйти на улицу к инвалиду, — отметил Антон.