Как боролись с высокими ценами и спекулянтами в ВКЛ 10.11.2018, 18:23

С дороговизной в ВКЛ боролись на самом высоком уровне.

Жители городов в ВКЛ, как правило, за товары платили больше, чем жители сельской местности. Однако, и доходы в городах так же несколько отличались. Но все же одной из причин дороговизны в городах называлась масштабная спекуляция, бороться с которой пытались на самом высоком уровне, пишет belhistory.com.

Меры по борьбе с перекупщиками предпринимались совершенно разные, включая достаточно необычные: например, бороться со спекулянтами при помощи религиозных общин. Священнослужителям всех конфессий предлагалось в проповедях обличать это неминуемое зло, а что касается еврейской общины, то имел место простой запрет на право совершать покупки на рынке с самого утра.

Учитывая, что сами священнослужители были вполне людьми своего времени и коммерческие операции составляли некоторую долю их личных доходов, на существенный эффект от такой меры приходилось не рассчитывать.

Другой причиной высоких цен на товары, особенно произведенные в городе, была корпоративная договоренность. Цеха и братства строго придерживались определенного уровня цен и строго следили за конкурентами. Иногда случались и нешуточные войны между представителями корпораций.

Десятилетиями шла тяжба между виленскими сапожниками и купцами, изредка переходившая в полномасштабные массовые драки в городе. Причиной такой взаимной ненависти стала партия сапог, которую по причине дороговизны изделий от местных производителей в город завезли купцы. Сапожники в успешно сбываемой партии увидели нарушение своих прав и привилегий и товар арестовали. Купцы вступились за своих коллег, и дальше конфликт только набирал обороты.

Цены на квалифицированный труд в городах также были высоки, а специалистов не хватало. Однако приток специалистов из-за границы ограничивался теми же корпорациями. Долгое противостояние между строителями (каменщиками и плотниками) и главным виленским строителем Петром Нонгартом едва не стоил жизни последнему просто из-за угроз привлечь к восстановлению дворца иностранцев. Впрочем, стороны не только смогли договориться, но и благодаря стараниям Нонгарта строители получили цеховой устав.

Неквалифицированный труд стоил дешево. Помощник на кухне в начале XVII века обходился в сумму 1 грош, 2 пенязя в день, что по городским меркам было совершенно немного. Столько стоил в то время на городском рынке цыпленок. Правда, обычно временных работников кормили.

Цены на продукты в столице были выше, чем в сельской местности. Виленчане за зайца в 1606 году платили 6 грошей. Во столько в имениях оценивался молочный поросенок или откормленный гусь. Достаточно дорого стоила рыба: лосось виленчанину обходился в 2 злотых и 2 гроша (32 гроша), щука в 24 гроша, раки по 12-13 грошей штука. Молочные продукты не относились к категории дорогих. Около 3 литров сметаны можно было приобрести за 3 гроша. Десяток яиц стоил грош.

Города также потребляли изрядное количество других продуктов: вина, пряностей, сладостей. Гарнец вина в зависимости от качества стоил 16-35 грошей.

В том же 1606 году виленчанин мог свободно приобрести и такие товары как перец (фунт за 12 грошей), сахар (фунт за 12 грошей), имбирь (фунт – 7 грошей), корицу и гвоздику (фунт – 40 грошей), фиги (фунт – 3 гроша), и лимоны по цене 8 грошей за десяток. Кварта оливок стоила 3 гроша, голландский сыр 2,5 гроша.

Очень популярны были сухофрукты. Сушеная слива могла обойтись виленчанину всего в 1 грош за фунт, а вот изюм разделялся на крупный и мелкий и стоил соответственно 2,5-3 гроша и 3-3,5 гроша за фунт. В кулинарии достаточно в больших количествах использовались орехи (лесные по 2 гроша за фунт и миндаль по 6). А так же такие довольно экзотические продукты, как цветы мускатного ореха.

И напоследок: грош в 1606 году изрядно потерял в серебряном весе и составлял примерно 0,57 грамма. Злотый уже составлял 30 грошей польских и 24 гроша литовских.