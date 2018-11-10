США прекратили дозаправку саудовских военных самолетов 10.11.2018, 19:39

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Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йемене с 2015 года.

США прекратили воздушную заправку военных самолетов международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, действующей в Йемене, передает «Голос Америки».

Об этом заявила Саудовская Аравия, указав, что США прекратили делать это по просьбе Эр-Рияда, так как саудовские военные способны проводить воздушную дозаправку самостоятельно.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон поддержал это решение.

Эти изменения произошли на волне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги и после того, как законодатели об обеих партий в Конгрессе США угрожали заблокировать эти заправки.

Саудовская Аравия участвует в гражданской войне в Йемене с 2015 года. В результате этой войны погибли более 10 тыс человек, около 2 млн стали беженцами.