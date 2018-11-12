Замглавы администрации Лукашенко удивился невыполненному обещанию диктатора 9 Вероника Белова, «Солидарность»

12.11.2018, 10:18

5,626

Максим Рыженков

Зацепило!

Удивительным открытием закончилась для Максима Рыженкова поездка в агрогородок Мотоль Ивацевичского района. А вместе с ним удивились и мы.

Жители попросили чиновника решить вопрос с педиатром. В агрогородке, где проживают более 800 детей, врача нет с прошлого года.

— Я был удивлен этому, — сказал первый заместитель главы администрации Лукашенко. — С помощью Брестского облисполкома постараемся решить вопрос в самое ближайшее время. Столько детей, и чтобы не было педиатра — это же даже не вчерашний день.

Впрочем, мы тоже удивились вместе с Максимом Рыженковым. Правда, не отсутствием педиатра в агрогородке — тут как раз ничего сверхъестественного нет. Удивление вызывает (простите за тавтологию) само удивление помощника Лукашенко.

О том, что наша медицина испытывает острую нехватку врачей, говорено так часто, что не знать об этом, казалось бы, невозможно. Особенно остро эта проблема стоит в сельской местности и в малых городах. Да и в самой столице те, кто вынужден обращаться в обычные поликлиники, а не тестировать мировые стандарты лечкомиссии, сталкивается с этим постоянно.

О кадровом дефиците говорил еще экс-министр здравоохранения Василий Жарко. Причем, что любопытно, обещал полностью победить его к 2015 году. Но, как видим, не сложилось. А вот с карьерой Жарко как раз наоборот: через год он пошел на повышение, получив должность вице-премьера.

Но, это уже, как сказал Рыженков, «вчерашний день». А вот кое-что из позавчерашнего.

«Все поликлиники и больницы в стране будут полностью укомплектованы специалистами, очереди уйдут в прошлое». Это уже цитата Александра Григорьевича из программы 2005 года. Причем, разобраться с очередями и пополнить больницы врачами Лукашенко пообещал в конкретные сроки — «за два ближайших года».

Прошло не два, не три и даже не десять лет. А врачей в поликлиниках по-прежнему не хватает. И это вновь и вновь удивляет наших чиновников.

А вот почему медработники не спешат устраиваться на работу — это уже к вопросу о другом обещании Лукашенко. Стоимостью в 1000 долларов и ценой в слово правителя.

Вероника Белова, «Солидарность»