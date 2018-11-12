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Видеофакт: В Гродно комичным образом перевозили холодильник

  • 12.11.2018, 10:44
  • 1,800

Перевозка попала на два непродолжительных видео.

Вечером 10 ноября на проспекте Я.Купалы в Гродно мужчины выбрали необычный способ перевезти холодильник в седане. Так как габаритная бытовая техника не смогла разместиться в салоне, то половину холодильника пристроили в багажнике, а вторую его часть, которая торчала наружу, просто нес мужчина.

Свидетелями забавного зрелища стали сразу несколько читателей autogrodno.by.

Второй мужчина буквально бежал за автомобилем и что-то командовал водителю на иностранном языке. Сначала компанию заметили на путепроводе с проспектом Клецкова, а затем у гостиницы «Турист». Перевозка попала на два непродолжительных видео.

Стоит отметить, что в Гродно с помощью седанов уже перевозили холодильники уже без помощи второго человека. Вот так была решена проблема на проспекте Клецкова.


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