«Как после такого верить белорусскому суду?» 6 12.11.2018, 14:49

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Елена Маслюкова

Светлогорский суд отказал правозащитнице в жалобе против райисполкома.

12 ноября Светлогорский районный суд вынес решение по жалобе правозащитницы Елены Маслюковой на отказ райисполкома в проведении в городе митинга против работы завода беленой целлюлозы. Несмотря на все нелепости, которые всплыли в ходе заседаний, суд встал на сторону райисполкома и спортивной школы, пишет правозащитный центр «Весна».

Напомним, что в октябре светлогорская правозащитница Елена Маслюкова решила обратиться в районный суд с жалобой на отказ в павяденни шестого ноября митинга на стадионе "Бумажник". С ответа райисполком следовало, что в тот день (а именно в промежуток времени с 16.00 до 18.00) на стадионе вроде бы запланировано проведение молодежного первенства по футболу. Шестого октября Елена Маслюкова решила проверить, не соврал ли райисполком, и пришла в соответствующее время на стадион - в 16.00 он был пуст.

Процесс по жалобе правозащитника вела судья Людмила Седько. На первых двух заседаниях были озвучены позиции обеих сторон и был допрошен свидетель - тренер спортивной школы, которой принадлежит стадион "Бумажник". Целью райисполкома было доказать, что в 16.00 шестого ноября на стадионе проходили соревнования, однако первый свидетель не смог подкрепить его позицию. Также в ходе заседания выяснилось, что изначально футбольный турнир должен был проходить в воскресенье седьмого ноября, однако в определенный момент было решено перенести его на субботу.

Восьмого ноября был допрошен следующий свидетель - тренер спортивной школы Шелухин, который, по мнению Маслюковой, был подготовлен к процессу, потому что говорил то, о чем у него даже не спрашивали. Так, он прямо сказал присутствующим, что понимает, зачем его вызвали - рассказать, когда все-таки закончились футбольные игры.

Во время допроса этот свидетель оговорился, что методист школы М.В. Лысенко ранее говорил ему и другим тренерам, что те должны быть в тот день на стадионе, чтобы другие люди не смогли провести там митинг.

Напомним, что в официальном ответе райисполкома на заявление Елены Маслюкова на проведение митинга сказано, что это невозможно из-за запланированного на тот день футбольного турнира. Однако со слов свидетеля Шелухина следует совсем другая вещь: приказ перенести футбольные соревнования с воскресенья на субботу был дан после того, как местным властям стало известно о желании активистов провести массовое мероприятие. Таким образом, ложь исполкома очевидна.

На следующий день, девятого ноября, в суде допрашивали методиста Лысенко. По словам методиста, о том, что футбол переносится с седьмого на шестое, ему сообщил директор школы, а он, в свою очередь, предупредил всех остальных тренеров. Он предсказуемо заявил, что ничего не знал о митинге, хотя накануне свидетель Шелухин говорил обратное. Также была опрошена заместитель директора школы Дудко К., которая ничего нового не рассказала.

В понедельник 12 ноября Светлогорский районный суд огласил решение: оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, ни пустой стадион в запланированное для митинга время, ни расхождения в показаниях свидетелей, ни явная ложь райисполкома никак не смутили судью Седько.

Сама Елена Масклюкова, хотя и не скрывает обиды, на другой результат и не рассчитывала.

"Честно говорю, чуть не заплакала, хотя и понимала, каким будет решение. Как после такого верить белорусскому суду? Судья сама прятала глаза и после вынесения решения пыталась как-то оправдываться", - сказала она сразу после вынесения решения.

Правозащитница намерена обжаловать принятое решение.

Жалоба Елены Маслюковой не единственная, которую рассматривает и еще будет рассматривать Светлогорский районный суд. Всего группа местных активистов подала десятки заявок на проведение в городе массовых мероприятий на стадионе "Бумажник", однако ни одна из них не была удовлетворена. Так, девятого ноября состоялись предварительные заседания по жалобам других заявителей митингов в Светлогорске - Анатолия Змитровича и Т. Носковой. Продолжение обоих заседаний назначено на 15 ноября.