В Кобрине в ДТП попал автомобиль скрытого патрулирования ГАИ
- 12.11.2018, 19:58
ДТП произошло сегодня в первой половине дня.
В Кобрине, на ул. Пушкина, 12 ноября в первой половине дня произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых - Opel Vectra - является автомобилем для скрытого патрулирования ГАИ.
Во всяком случае так утверждают участники группы "За рулем Кобрин", в которой были опубликованы фотографии с места ДТП, передает abw.by.
11 ноября поздним вечером в Гомеле в аварию попал служебный автомобиль МВД. Это произошло на проспекте Октября. Как сообщает gomel.today, в служебный автомобиль врезался VW.
О причинах этих двух аварий информации нет.