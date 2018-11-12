В Кобрине в ДТП попал автомобиль скрытого патрулирования ГАИ 12.11.2018, 19:58

Фото: abw.by

ДТП произошло сегодня в первой половине дня.

В Кобрине, на ул. Пушкина, 12 ноября в первой половине дня произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых - Opel Vectra - является автомобилем для скрытого патрулирования ГАИ.

Во всяком случае так утверждают участники группы "За рулем Кобрин", в которой были опубликованы фотографии с места ДТП, передает abw.by.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

11 ноября поздним вечером в Гомеле в аварию попал служебный автомобиль МВД. Это произошло на проспекте Октября. Как сообщает gomel.today, в служебный автомобиль врезался VW.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

О причинах этих двух аварий информации нет.