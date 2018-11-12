Путин теряет контроль 11 Александр Морозов, «Обозреватель»

12.11.2018, 21:28

5,291

ФОто: AFP/Scanpix/LETA

Президент РФ потерял контроль и над собой, и над управлением ситуацией.

RT показывает длинный синхрон, как Путин опаздывает на общую фотографию глав государств на 100-летии первой мировой войны. Все собрались и ждут его. В чем смысл этого опоздания и его демонстрации? Зачем бросать такой вызов на мероприятии, призванном подчеркнуть примирение народов, участвовавших в давней войне?

Это же не открытие Генассамблеи ООН по спорному вопросу, не какое-то другое заседание, где ожидается критика в адрес России - это ровно обратное по смыслу глобальное событие, которое позволяет и России выглядеть "нормализованно". Зачем же на таком событии "бросать вызов"?!

Я смотрел этот сюжет и думал: может быть, мы слишком все-таки с сильной "презумпцией разумности" смотрим на этот период Путина. Возможно, он потерял контроль и над собой, и над управлением ситуацией (которая сильно усложнилась). Ведь вполне может оказаться так, что ситуация "выше персональных возможностей". И ему кажется, что он продолжает делать все "так, как и раньше", а на самом деле это самообман и почва уже уехала из-под ног. Может, он реально уже поехал умом от напряжения?

Александр Морозов, «Обозреватель»