Антропологи выяснили, как выглядел белорусский священник сотни лет назад 13.11.2018, 8:36

Фото: скриншот из видео "Беларусь 1".

Возможно, что это был даже митрополит.

Отечественные антропологи восстановили облик человека, который жил в Беларуси несколько веков назад, сообщает euroradio.fm.

Скульптурный портрет воссоздан методом пластической реконструкции черепа. Как информирует телеканал "Беларусь 1", предполагается, что это монах одного из древнейших православных центров нашей страны — Лавришевского монастыря (Новогрудский район), либо даже священник или митрополит.

Фото: скриншот из видео "Беларусь 1".

Останки человека нашли два года назад в крипте храма, относящегося к Лавришевскому монастырю. Антропологическая экспертиза засвидетельствовала возраст человека — 40-50 лет. Не исключается проведение радиоуглеродного анализа. Это поможет определить приблизительную дату захоронения, а значит и личность человека. В планах и экспертиза ДНК.