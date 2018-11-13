Антропологи выяснили, как выглядел белорусский священник сотни лет назад
- 13.11.2018, 8:36
Возможно, что это был даже митрополит.
Отечественные антропологи восстановили облик человека, который жил в Беларуси несколько веков назад, сообщает euroradio.fm.
Скульптурный портрет воссоздан методом пластической реконструкции черепа. Как информирует телеканал "Беларусь 1", предполагается, что это монах одного из древнейших православных центров нашей страны — Лавришевского монастыря (Новогрудский район), либо даже священник или митрополит.
Останки человека нашли два года назад в крипте храма, относящегося к Лавришевскому монастырю. Антропологическая экспертиза засвидетельствовала возраст человека — 40-50 лет. Не исключается проведение радиоуглеродного анализа. Это поможет определить приблизительную дату захоронения, а значит и личность человека. В планах и экспертиза ДНК.