Белорусы смогут увидеть самый мощный звездопад в году 14.11.2018, 12:16

Метеоритные дожди Леониды достигнут своего пика в ночь с субботы на воскресенье.

Темный бархат ночного неба, а на нем – россыпи ярко мерцающих и стремительно падающих звезд. Вот такое захватывающее зрелище ожидает на этой неделе любителей понаблюдать за звездным небосклоном в странах Северной и Центральной и Восточной Европы - если, конечно, погода будет ясная и небо не закроют облака. Ноябрь - пора метеоритных дождей под названием Леониды. Это один из самых впечатляющих звездопадов в году. В тех районах Германии, где облачности не было, его увидели уже минувшей ночью, пишет "Немецкая волна".

Леониды на марше

Правда, на сей раз звездный дождь будет относительно не слишком обильным: согласно прогнозам немецких астрономов, количество падающих "звезд" составит не более десяти-пятнадцати в час. Любоваться звездным потоком лучше за городом, где нет фонарей, горящих в домах окон и света проезжающих мимо автомобилей. Особенно хорошо метеоритный дождь виден за несколько часов до рассвета при убывающей Луне. И не забудьте загадать желание!

Свое название метеорный поток Леониды получил потому, что падающие "звезды" как будто летят из созвездия Льва (по латыни – Leo). По крайней мере, такое представление складывается у тех, кто находится на Земле.

Чудесное зрелище предстает нашим глазам тогда, когда Земля проходит через шлейф космической пыли. Нам кажется, что с неба почти беспрерывно падают звезды. В атмосферу Земли врываются, конечно, вовсе не звезды, а миниатюрные метеоры, которые полностью сгорают на лету, вспыхивая и светясь при этом. Особая яркость и скорость отличает Леониды: эти метеоры способны разгоняться до 70 километров в секунду.

Подпитать себя энергией Льва

Леониды образуются из пыли, оставленной шлейфом кометы Темпеля – Туттля, которая была обнаружена в 1865 году. Эта комета имеет ярко выраженную периодичность: к Солнцу она приближается каждые 33 года. Именно в такие периоды поток метеоров достигает апогея своей активности: можно наблюдать не десятки, а сотни, а то и тысячи метеоров в час!

Самый впечатляющий метеорный дождь наблюдался в ноябре 1833 года в США над штатом Алабама. Очевидцы сравнивали его с обрушившейся на Землю бурей падающих звезд, которые сыпались так обильно, как снежинки во время сильного снегопада.

В последний раз мощный метеорный дождь был зарегистрирован в 1966 году. По интенсивности он сравнился с Леонидами 1833 года. Во время этого звездопада каждый час в небе появлялось до 150 тысяч метеоров! В последний раз комета Темпеля – Туттля подходила к Солнцу в 1998 году. Следующий раз придется на 2031 год.

Между прочим, поскольку Лев считается очень одаренной натурой, есть утверждения, что проходящие под влиянием этого зодиакального знака Леониды дают наблюдающим их людям мощный заряд творческой энергии. Так что не удивляйтесь, если, налюбовавшись развернувшимся на небесах действом, вы вдруг начнете сочинять стихи или откроете в себе другие способности и таланты.