Линас Линкявичюс: Россия уже не первый год нарушает договор о РСМД 14.11.2018, 18:55

Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы.

Россия уже несколько лет нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул в среду, 14 ноября, в интервью DW министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Заявление президента США Дональда Трампа о выходе из этого договора пока является лишь намерением, а не свершившимся фактом. По мнению литовского политика, это тактический шаг Трампа, которым он намерен оказать давление на Москву.

По словам Линкявичуса, соглашения о контроле над вооружениями очень важны, но не менее важно, чтобы все стороны их соблюдали. Если этого не происходит, то нужно заставить нарушителей это делать. До сих пор все призывы и критика в адрес России не принесли результатов. Впрочем, как считает политик, ситуация не драматична, поскольку контакты между США и Россией продолжаются: недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву, вскоре состоится саммит Путина и Трампа, и это - обнадеживающие сигналы.

Эти ракеты могут достичь Берлина

Страны Балтии беспокоят ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области, заявил глава МИД Литвы. Россияне говорят о балансе и адекватных ответах, однако данный шаг ни в коем случае не является адекватным, поскольку, по словам политика, "у нас нет средств защиты", и "мы не строим агрессивных планов".

Кроме того, как заметил Линкявичус, эти ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, способны достичь не только Вильнюса, Риги или Таллина, но и Берлина. По его словам, эта мера направлена на эскалацию, и это не утверждение, а факт. Если Россия ожидает честного диалога, то должна продемонстрировать готовность к сотрудничеству, считает министр.

Линас Линкявичюс с 2012 года занимает пост министра иностранных дел Литвы. До этого он дважды был министром обороны страны, с 1993 по 1996 и с 2000 по 2004 годы.